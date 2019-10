Boek van Bart Janssen indrukwekkend eerbetoon aan WO2-doden Nijmegen

Voor dit 'levenswerk' is de schrijver ruim 13 jaar op pad geweest om honderden nabestaanden te spreken. Voor Janssen is dit bijna 1400 pagina's tellende boek een logisch vervolg op 'De pijn die blijft'. Hij wil in de nieuwe uitgave ook aandacht voor de slachtoffers van de kleine bombardementen, de frontstad-periode, de jodenvervolging en de Arbeitseinsatz.

Zoektocht begon al in 1968

De Nijmegenaar komt met veel ooggetuige-verhalen die de oorlogsdoden een gezicht geven. Daarbij komen slachtoffers van granaatinslagen in woningen, met munitie spelende kinderen die het niet overleven, maar ook knullige sabotagepogingen aan bod. Janssen werd in 1968 al gegrepen door het verhaal van de Nijmeegse oorlogsslachtoffers toen hij doos met documentatie van zijn oma in handen kreeg. Daarin gegevens over doden waarvan hij zich afvroeg wat voor relatie ze met zijn grootouders hadden en hij begon aan een zoektocht die uitmondde in een levenswerk. In 'Het verdriet van Nijmegen' heel veel portretfoto's van de slachtoffers en ruim 1200 pagina's met verhalen van ooggetuigen.

Eddy Grödel met fiets voor Waalbrug in herbouw 1942 - foto auteur

Eddy Grödel sterft als 14-jarige in Sobibor

Eén van de jonge slachtoffers beschreven in het boek is Eddy Grödel. In mei 1941 wordt de jongen in de gemeente Nijmegen ingeschreven. Hij is de zoon van het Joodse echtpaar Karl Grödel en Else van Lier en woont in het Pensionaat Jonkerbosch aan de Mollenhutseweg 200 in Nijmegen. Eddy wordt op 18 november 1942 opgehaald door NSB-politieman Van Dijk, hij is die nacht één van 198 Joodse Nijmegenaren die worden opgepakt en naar het HBS-gebouw aan de Kronenburgersingel worden gebracht. Via Westerbork wordt Eddy naar Sobibor vervoerd. Daar sterft hij op 21 mei 1943. Zijn vader is in 1941 overleden in Tilburg en zijn zus en moeder stierven op 3 september 1942 in Auschwitz.

'Het verdriet van Nijmegen' is een zeer geslaagd voorbeeld van het vastleggen van 'oral history' en tegelijkertijd een indrukwekkend eerbetoon aan de oorlogsdoden uit de Waalstad.

Het boek van Bart Janssen is vanaf vandaag 10 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.