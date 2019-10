Kinderen en grootouders aan de slag met duurzaamheid in Rheden

De landelijke aftrap van de Schooldag van de Duurzaamheid was donderdag in Rheden. Grootouders en kleinkinderen gingen samen op school aan de slag met het klimaat.

De gemeente Rheden riep de Schooldag van de Duurzaamheid drie jaar geleden in het leven. Inmiddels doen er tientallen scholen verspreid over het land mee aan de dag. Natuurlijk ook weer in Rheden, waar voor één dag niet alleen kinderen maar ook hun opa's en oma's in de schoolbanken zitten. De lessen met klimaatgrootouders waren voor het eerst dit jaar.

Huis isoleren

Op basisschool Rheder Enk in Rheden vond eerst de landelijke aftrap plaats van de voorleesactie die verbonden is aan de dag. Actrice Petra Laseur las in Rheden het boekje voor. Daarna konden de kinderen met hun grootouders aan de slag met allerlei opdrachten die gaan over duurzaamheid.

Grootouders

De bedoeling is dat grootouders hun kleinkinderen milieubewust maken. Geen rommel weggooien bijvoorbeeld. Maar tijdens de les bleek dat ook opa's en oma's nog wel een stapje kunnen zetten om minder te vervuilen. Een oma vertelde dat ze tegenwoordig wel korter doucht, maar eigenlijk nog wel aan de slag moet met het beter isoleren van haar huis.

Derde keer

De Dag van de Duurzaamheid voor het Onderwijs vloeit voort uit de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Die dag werd tien jaar lang door de stichting Urgenda georganiseerd. De laatste jaren wordt die dag niet meer georganiseerd omdat Urgenda van mening is dat het elke dag Duurzaamheidsdag zou moeten zijn.