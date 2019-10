Maatje gezocht om samen op stap te gaan

Ik ben Peter, 30 jaar en woon samen met mijn hondje in Arnhem-Noord in de wijk Sterrenberg. Ik woon zelfstandig met begeleiding in mijn eigen appartement. Ik zou het erg leuk vinden om af en toe de deur uit te gaan, maar ik ken geen mensen die dit met mij kunnen doen. Ik vind het ook moeilijk om contacten te maken en te onderhouden, dit heeft te maken met mijn beperking. Ik heb namelijk de ziekte van Recklinghausen en daardoor heb ik op verschillende gebieden problemen, bijvoorbeeld met zien.

Wel ben ik heel vrolijk en vind ik het leuk om tv te kijken, spelletjes te spelen, te gamen en dagjes weg te gaan bijvoorbeeld naar een dierentuin of pretpark. Ik vind het soms moeilijk om grenzen van een ander goed in te schatten, met name als het gaat om contact. Ik sta dan bijvoorbeeld ineens dichtbij je. Ik verwacht ook vrij snel veel van een ander, door bijvoorbeeld vaak af te willen spreken en hierbij niet in de gaten te hebben wat “normaal” of haalbaar is.

Het zou daarom fijn zijn een vrijwilliger te vinden die hier mee om kan gaan en goed grenzen aan kan geven. Verder heb ik een aangepaste fiets, maar ik kan wel 1 tot 2 km lopen. Ook heb ik een OV-begeleiderskaart, dit betekent dat iemand gratis met mij mee kan reizen met de bus of trein. Ik zou heel graag een vrijwilliger vinden die 1x per maand iets me mij zou willen doen! Het liefst een vrouw omdat vrouwen vaak wat begripvoller zijn, maar als een man dat heeft, is dat natuurlijk ook prima! Ik vind het vooral belangrijk dat er een klik is.

De contacten lopen via mijn begeleiding.

Lijkt het u leuk om samen met Peter op pad te gaan? Reageer dan hieronder.