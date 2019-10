Goed nieuws voor Nijmeegse daklozen: 'De tranen liepen over mijn wangen'

In zak en as zaten ze, de mensen van Straatmensen voor Straatmensen in Nijmegen. Sinds jaar en dag delen zij vier avonden per week eten uit aan dakloze mensen. Duizenden maaltijden, al jaren op dezelfde plek. Maar daar moeten ze ineens weg, en nu ineens net zo plotseling weer niet.

door Rob Haverkamp

'De tranen liepen over mijn wangen', zegt Margreet Derksen van Straatmensen voor Straatmensen. Maar inmiddels lacht ze weer. Al weken zijn ze bezorgd over het aangekondigde vertrek van hun plek in het centrum, waar ze al jaren eten uitdelen aan vele daklozen. In de Tweede Walstraat, onder een afdak van de voormalige Stadswinkel van de gemeente Nijmegen stonden ze droog en beschut. Maar nu de Omgevingsdienst Regio Nijmegen er in komt, zou dat het einde betekenen.

Misverstand

Hun openingstijden gaan niet samen met daklozen voor de deur, was het argument. Woensdagavond kregen de daklozen het nieuws te horen. Omroep Gelderland kaartte de zaak aan bij de gemeente Nijmegen.

Nog geen dag later kreeg Derksen goed nieuws van de gemeente. 'Het is gewoon helemaal een misverstand', kreeg Derksen te horen. 'Een verkeerde ambtenaar heeft het verkeerde geroepen. Jullie mogen gewoon blijven.'

10.000 maaltijden

De enorme stress van de afgelopen tijd lijkt opslag verdwenen. Derksen: 'We zijn echt allemaal zó opgelucht!'. Jaarlijks deelt Straatmensen voor Straatmensen 10.000 maaltijden uit aan dak- en thuislozen. En ze krijgen een lunchpakket mee voor de volgende dag. Voorbereidingen voor de maaltijden treffen ze even verderop in de straat in De Grote Broek, een gelegaliseerd kraakpand.

De stichting bestaat sinds november 2000. Het doel van de initiatiefnemers was om te kijken hoe ze samen met zwervers, verslaafden en ex-psychiatrische patiënten tot een verbetering van de leefsituatie van de doelgroep kunnen komen.

Kijk hier naar een reportage van Gelderland Helpt op bezoek bij Straatmensen voor Straatmensen: