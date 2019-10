Nijmeegse roesttreinen staan spoorklus in de weg

Treinreizigers van en naar Nijmegen moeten vijf dagen lang rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. In plaats van treinen rijden er bussen tussen Arnhem Centraal en Oss en tussen Nijmegen en Mook-Molenhoek/Boxmeer. De werkzaamheden duren van zaterdag 12 oktober tot en met woensdag 16 oktober.

Ook tussen Arnhem Centraal en Elst en tussen Elst en Tiel rijden een paar dagen geen treinen, maar dat werk duurt maar tot en met maandag 14 oktober.

Buffels staan er nog

De werkzaamheden rondom Nijmegen werden lang onmogelijk gemaakt door oude Buffels van de NS die daar nog stonden te wachten op transport naar Roemenië. Na anderhalf jaar wachten spande de NS daarom in september een rechtszaak aan tegen het Roemeense bedrijf Ferotrans, dat de treinen had gekocht, betaald maar niet had afgehaald. De Buffels zijn nu weer van de NS, maar staan nog steeds bij Nijmegen.

De NS noemt de vertraging 'heel vervelend. 'Het transportproces is gestart en nog dit jaar zullen de treinen verplaatst worden naar een noodlocatie. Dat is alleen helaas niet gelukt voordat de werkzaamheden. We proberen de treinen nu waar mogelijk iets te verplaatsen om ruimte te maken', laat een woordvoerder weten.

Extra wissels

ProRail gaat rondom Nijmegen aan de slag met het spoor en de wissels. Het spoor wordt deels vernieuwd en er worden extra wissels geplaatst. Door de extra wissels is perron 1 op station Nijmegen straks beter te benutten. Daardoor kunnen er langere intercity's richting Utrecht rijden.

Het is de eerste stap naar een tien minuten-dienstregeling tussen Nijmegen en Schiphol: over een paar jaar rijdt er op dat traject elke tien minuten een trein. Die treinen worden ook langer. 'Dit werk hebben we bewust naar voren gehaald. Elders kunnen we met twaalf treinstellen rijden, maar in Nijmegen niet. Dan is het in zo'n trein automatisch drukker.'

In Elst wordt er gewerkt aan de bovenleiding. Twee spoorwegovergangen in Elst worden op termijn vervangen door een viaduct en een tunnel. Daarvoor moet de bovenleiding worden aangepast.

