Vrijwilligers gezocht voor hulp bij het aanmelden van patiënten

Sinds 11 oktober staan er aanmeldzuilen in de hal van ons Ziekenhuis Rivierenland. Patiënten kunnen zich daar met hun identiteitsbewijs aanmelden voor hun afspraak. We zoeken nog een aantal vrijwilligers die patiënten willen helpen bij deze nieuwe manier van aanmelden. Het gaat om een vrijwilligerstaak van 3 maanden, voor 3 uur of meer per week. Het is bij uitstek een taak voor mensen die het leuk vinden om op een gastvrije manier contact te leggen met de patiënten van het ziekenhuis.

Voor het aanmelden bij de zuil heeft de patiënt een ID-kaart, paspoort of rijbewijs nodig. Het aanmelden is een kwestie van scannen: de aanmeldzuil ‘leest’ het identiteitsbewijs en print een ticket. Daarop staan de afspraken voor die dag en de looproutes. De vrijwilliger wijst indien nodig de weg naar de juiste afdeling of polikliniek.

Het scherm van de aanmeldzuil is duidelijk en gemakkelijk te bedienen. Maar de ervaring in andere ziekenhuizen leert dat mensen het prettig vinden als er iemand in de buurt is die kan helpen. De vrijwilliger geeft uitleg en neemt daarbij de privacy van de patiënt in acht. Heeft u nog wat uurtjes over? Momenteel zoeken we nog vrijwilligers voor de polikliniek in Culemborg, bij interesse komen we graag in contact.

Bent u gastvrij en lijkt u dit leuk? Reageer dan hieronder.