Rallycoureur Bernhard ten Brinke tweede in slotetappe Marokko

Rallycoureur Bernhard ten Brinke uit Zeddam en zijn navigator Tom Colsoul zijn in de slotetappe van de Marokkaanse Rallye du Maroc tweede geworden. Het duo was al eerder in de rally het zicht op een sterke plek in het klassement kwijtgeraakt.

'Deze rally is ook altijd een echte test voor navigatoren', laat Ten Brinke weten op zijn website. 'Tom is flink op de proef gesteld, maar heeft perfect werk geleverd.' Elk van de vijf etappes bleek volgens de coureur een test voor mens en machine. De loodzware parcoursen voerden onder meer over ruige wegen vol stenen, listige zandpaden en natuurlijk zware duinen.

'Ikzelf ben tevreden met onze dagresultaten, maar we gaan in de Dakar Rally 2020 voor meer. Als het geluk ook een beetje aan onze zijde is, dan kunnen we absoluut strijden voor de podiumplaatsen', aldus de coureur.

'Het had erger af kunnen lopen'

Het duo zag een podiumplaats in Marokko verdwijnen toen ze in de derde ronde een niet-aangemerkt gat tegenkwamen: 'Normaal wordt een gat als deze aangemerkt in het routeboek, maar dat was nu niet het geval.' Hij wist een serieuze crash te ontwijken, maar de wagen liep daardoor wel flinke schade op. 'Het had echt veel erger af kunnen lopen, zoals tijdens deze rally met een aantal andere deelnemers wel het geval was', aldus Ten Brinke.