Klussers en tuinierders gezocht voor het Kluspunt

Heb je twee rechterhanden of juist groene vingers en ben je sociaal, dan is het Kluspunt misschien iets voor jou. Bij het Kluspunt doen vrijwilligers kleine klusjes in huis of in de tuin bij mensen die dat zelf niet (meer) kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze daar fysiek niet toe in staat zijn of gewoon niet zo handig zijn. Dus ben jij handig in huis of tuin en wil je anderen graag helpen, meld je dan aan bij het Kluspunt.

Kunt u helpen met klussen en lijkt u dat leuk? Reageer dan hieronder.