Superfan 'Djoshkie' beleeft de drie mooiste minuten van haar leven met John Mayer

10 januari 2018. John Mayer doet op Instagram een oproep aan zijn miljoenen volgers. 'A return to naturalism. Let's correspond. Real paper. Real ink. Real names.' Hij vraagt zijn fans hem een brief te sturen en belooft elke dag een aantal van die brieven te beantwoorden. De enige voorwaarde: het moet een ouderwetse brief zijn, getypt op een typemachine. Ik ben een grote fan van John Mayer. Hij is een geniale muzikant met briljante teksten en hij is nog geestig ook.

De oproep van John Mayer (tekst gaat verder onder het bericht).

2018: a return to naturalism. Let’s correspond. Real paper. Real ink. Real names. Here’s the plan: get yourself a typewriter (@californiatypewriter and Etsy have some great ones) and send me a one page, properly formatted letter (formal or informal) and I will reply to a few every morning. Include return envelope/postage if you’re overseas.

'I hope I see you'

Ik ga dan ook direct op zoek naar een typemachine. Eenmalig schrijf ik een brief. Of eigenlijk 26 brieven. Ja, ik weet het. 26 is veel, maar de aanhouder wint, want in september vorig jaar kreeg ik een brief terug. Ik kan mijn geluk niet op! John Mayer schrijft dat hij waardeert dat ik zo hardnekkig heb volgehouden en hij sluit af met 'I hope I see you next time I'm in The Netherlands'.

De brief die John Mayer naar Joske stuurde (tekst gaat verder onder de foto).

Die 'belofte' om elkaar te ontmoeten, moet natuurlijk wel worden ingelost. Als duidelijk wordt dat de Amerikaanse zanger voor twee concerten naar Nederland komt, koop ik direct kaartjes voor beide concerten. Maar ook neem ik contact op met NPO Radio 2, in de hoop dat zij mij kunnen helpen. Ik weet dat het moeilijk wordt, want John Mayer doet zelden een Meet & Greet in Europa en dat zijn dan winacties. Maar ook hiervoor geldt dat de aanhouder wint.

En weer klopt die uitspraak. Op dinsdagochtend, een dag voor het eerste concert, word ik gebeld terwijl ik aan het werk ben. Ik neem nog niet op of er staan drie camera's op mij gericht. Aan de lijn hangt Bart Arens, radio-dj van NPO Radio 2. Live in zijn show vertelt hij mij dat ik mijn held ga ontmoeten. Ik schreeuw het uit, de complete redactie kijkt naar mij en ziet hoe ik op de grond moet gaan zitten om het allemaal even op me in te laten werken.

Zie hier de reactie van Joske als ze hoort dat ze John Mayer gaat ontmoeten (tekst gaat verder onder de video):

'Djoshkie'

Op 9 oktober was het dan zover. Om 18.00 uur, voor het concert dus, ontmoette ik John Mayer. Ik mocht mijn telefoon, jas en tas niet meenemen en ik werd eerst nog uitgebreid gefouilleerd, maar daarna mocht ik eindelijk naar binnen. In een klein kamertje stond, naast twee beveiligers, mijn idool te wachten. Ik stelde me voor en hij deed vijf pogingen mijn naam uit te spreken. Uiteindelijk kwam hij uit op 'Djoshkie'. Na een kort gesprek, gaf ik hem de brief die hij eerder stuurde. 'And we made it', schreef hij.

De brief met extra ondertekening van John Mayer (tekst gaat verder onder de foto).

Drie minuten

De ontmoeting duurde in totaal niet langer dan drie minuten maar het waren oprecht de beste minuten van mijn leven. Pas tijdens het concert, toen hij het nummer 'Waiting on the day' speelde, besefte ik wat ik had meegemaakt en stroomden de tranen over mijn wangen. Het nummer paste zo goed bij het moment.

En nu? Nu sta ik weer in de rij. Door de Meet & Greet stond ik gisteren niet helemaal vooraan bij het concert maar vandaag ga ik rennen voor mijn leven om (weer) dichtbij hem te staan.