Arnhem wil meer controle op zorglocaties

door Huibert Veth

In verschillende Arnhemse wijken ontstond de afgelopen periode onrust rondom zorgvoorzieningen. Zo kwamen bewoners in opstand tegen de huisvesting van ex-gedetineerden en psychiatrische patiënten in de Paasbergflat aan de Bronbeeklaan. De gemeente werd destijds verrast door de plaatsing van deze patiënten.

'Vrije vestiging niet meer mogelijk'

Dat wil de wethouder gaan voorkomen. 'Iedereen die zorgaanbieder is en een nummertje van de overheid heeft, kan zich nu bij ons inschrijven', zegt Van der Zee. 'We gaan het aantal aanbieders beperken door te selecteren op kwaliteit. We maken contracten met inhoudelijke afspraken. Vrije vestiging is dan niet meer mogelijk.'

Bekijk hier de reactie van wethouder Roeland van der Zee (tekst gaat daaronder verder):

Het probleem is dat niet alle zorgvormen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De patiënten in de Paasbergflat vallen bijvoorbeeld onder het ministerie. Van der Zee is in overleg om te zorgen dat de gemeente ook in deze gevallen vooraf geïnformeerd wordt, zodat zij controle uit kan oefenen.

'We willen een visie'

Wethouder Martien Louwers wil begin 2020 in beeld hebben in welke wijken de overlast het grootst is. 'Maar dat moet niet incidentgedreven zijn, we willen een visie', zegt raadslid Klaartje van Dillen (CDA). Die komt er, belooft Louwers.

'Wijken zitten vol'

Voor SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink gaat dat niet snel genoeg. Hij wil een onmiddellijke cliëntenstop voor de wijken Geitenkamp, Presikhaaf, Malburgen en 't Broek. 'Die zitten vol.' Het gaat volgens hem om 'onaanvaardbare niet aflatende overlast'. 'Mensen worden hun huis uit geterroriseerd.'

Daar gaat Van der Zee niet in mee. Wel wil hij 'concentraties voorkomen'. 'Zodat het aantal cliënten dat gehuisvest wordt, niet in de grote aantallen loopt.' Ook daar wil hij afspraken over maken met zorgaanbieders.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier