Feestband De Rotdweilers zoekt een slagwerker

Wij zijn een groep van ongeveer twintig enthousiaste muzikanten die van iedere gelegenheid een groot feest maakt. We spelen bekende, energieke nummers, zoals Can't Hold Us, Born This Way en Get Lucky. Als we beginnen te spelen, gaat er menig voetje van de vloer! We treden ook regelmatig op, bijvoorbeeld tijdens de Bemmelse Dweildag en de welbekende vierdaagsefeesten in Nijmegen.

Ben jij de slagwerker die deze band wil komen versterken? Of speel je een ander instrument en heb je interesse? Kom dan een keer vrijblijvend langs bij de repetitie.We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de theaterkerk in Bemmel onder leiding van Cees Coenen.

Bent u geïnteresseerd en lijkt u dit leuk? Reageer dan hieronder.