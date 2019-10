Trainer Darije Kalezic kijkt uit naar rentree op Nederlandse velden

Darije Kalezic even terug in Nederland (foto Omroep Gelderland)

door Richard van der Made

Kalezic woonde ook een aantal jaren in het Achterhoekse Terborg waar hij de scepter zwaaide bij De Graafschap. De geboren Zwitser werkte vijf jaar in Doetinchem. Een kampioenschap in de eerste divisie gevolgd door een seizoen waarin hij met 'realistisch' voetbal de Superboeren in de eredivisie hield, maken Kalezic tot één van de succesvolste trainers uit de geschiedenis van de club.

'Heel matig beleid'

Daar is hij de Bosniër nog altijd apetrots op. "We zaten toen op een goed spoor en waren zeker niet te klein voor de eredivisie.' Veel turbulenter was later zijn periode in Kerkrade bij Roda JC. Ook die club behield hij voor het hoogste niveau. 'Rechtstreeks met een veertiende plaats. Met een heel, heel matig beleid bij de club', zegt Kalezic met het hoofd omhoog.

Twee Nederlanders

Nu beleeft de voormalig speler van onder meer RKC Waalwijk, AGOVV Apeldoorn en De Graafschap bijzondere avonturen op het snikhete Sulawesi, een eiland vijf graden ten zuiden van de evenaar. De 49-jarige Kalezic is er trainer van PSM Makassar, momenteel de nummer negen van de Indonesische league. Zijn selectie telt ook twee Nederlanders. Marco Klok en Wiljan Pluim spelen al respectievelijk vier en drie jaar bij Makassar.

Kalezic zelf zit er nu bijna een jaar. 'Zij zijn heel belangrijk voor me. Niet alleen sportief zijn die jongens mijn rechterhand in het veld om mijn visie af te spiegelen en over te brengen. Maar ook in het sociale leven zijn zij er voor mij. En omgekeerd natuurlijk ook. Ze wonen in Indonesië met hun vriendinnen en gezinnen. We hebben het heel leuk met elkaar.'

Luchtje scheppen

Omdat een competitiewedstrijd vanwege politieke spanningen in de provincie Papoea al voor de derde keer werd afgelast, is Kalezic nu voor een paar dagen terug bij zijn gezin. 'Ik heb mijn spelers daarom zes dagen vrijgegeven om ook even een luchtje te scheppen. Tot 22 december spelen we elke week namelijk om de vier dagen. Dat is eigenlijk niet normaal.'

Kalezic tilt de beker omhoog die hij in augustus won

Mega-huldiging

Maar eerst maar eens terug naar waanzinnige taferelen in augustus. Kalezic veroverde met PSM de nationale beker. Op de voor hem zo typerende wijze zegt hij: 'Voor het eerst in negentien jaar hebben wij grote prijs naar Makassar gebracht. 'Ik had nooit kunnen bedenken wat er toen allemaal gebeurde. Mijn ogen kon ik gewoon niet geloven. De huldiging duurde een paar dagen en de straten stonden vol met meer dan 100 duizend mensen. Ik heb beelden gezien toen Liverpool de Champions League had gewonnen, maar dit was nog veel groter. Geweldig om mee te maken voor de Indonesiërs die in een cultuur van emoties leven en gek zijn op voetbal.'

Kalezic is voor even terug in Nederland (foto Omroep Gelderland)

Toch valt het werken en leven aan de andere kant van de wereld Kalezic ook zwaar. De extreem hoge temperaturen in combinatie met een overvolle kalender eisen zijn tol en dragen niet bij aan het smeden van een fitte ploeg. 'Maar daar komt gelukkig wel mijn kennis en ervaring uit Nederland boven water met bijvoorbeeld periodisering. Voedingssupplementen hebben we hier ook niet. Dus het is gewoon heel lastig.'

59 wedstrijden

Kalezic legt uit hoe bizar de omstandigheden zijn. 'Wij zijn de enige club op dit eiland en zitten iedere week dagen in het vliegtuig. De afstanden zijn gigantisch. Als ik terug ben, spelen we tot 22 december om de vier dagen een wedstrijd. Tien maanden competitie zijn in zeven maanden gepropt door de presidentsverkiezingen en onrust in Indonesië. Spelers zijn soms twaalf dagen van huis. We spelen in totaal 59 wedstrijden inclusief de internationale wedstrijden. Dat is onverantwoord.'

VIDEO-2019-10-09-15-55-14.mp4

Het kneden van een ingespeelde ploeg is voor Kalezic bijna een utopie. 'Je kunt dus eigenlijk niet trainen. Spelers hebben soms ook een dag 'recovery' nodig en een dag voor een uitwedstrijd train je in het stadion van de tegenstander en kun je tactisch ook niet trainen.'

40 jaar achterstand

Hij snijdt dan een kenmerkend probleem aan van de Indonesische samenleving. 'Er is hier een grote achterstand in ontwikkeling en onderwijs. Na vier jaar komen ze vaak al uit school. Er zijn weinig ouders die zeggen je moet je school goed doen. In veel dingen lopen ze hier wel 30 tot 40 jaar achter. Dat is een enorm gat met Europa.'

'Indonesiërs zijn ook nog eens een nederig volk', merkt Kalezic. 'Als ik mijn spelers opdrachten geef, zeggen ze elke keer "ja" en dan begint pas het probleem of ze het snappen of niet. Het is lastig om ze wat te leren en je kunt niet alleen verbaal aanwezig zijn. Het is nog veel belangrijker om dingen op het veld te doen en vooral om ze te herhalen. Maar die tijd is er dus vaak niet.'

Uit beeld

Binnenkort worden er knopen doorgehakt bij PSM Makassar. De kans lijkt groot dat Kalezic vertrekt en terugkeert naar Hollandse grond. 'Je moet ook niet te lang uit beeld zijn', zegt hij daarover. 'Ik wil ook weer succesvol verder in Nederland.' Wereldburger Kalezic heeft bij de eigenaar inmiddels zijn sportieve en financiële eisen op tafel gelegd. Na het winnen van de beker verlangt hij betere spelers om door te groeien en wil hij ook een hoger salaris.

Bali

Een contract voor drie jaar is onderwerp van gesprek, maar dan wil de voormalig coach van De Graafschap zijn gezin naar Indonesië laten overkomen. Hij ziet dan het veel modernere Bali als een serieuze optie om zich met zijn gezin te vestigen. 'Ergens half november zal er duidelijkheid komen. Je weet het nooit en dat is het leven van een coach. Het is altijd afwachten.'