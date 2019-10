Jonge verdachte mag onderzoek naar halfnaakte vrouw in weiland thuis afwachten

De verdachte in de mogelijke zedenzaak in Heelweg mag het onderzoek op vrije voeten afwachten. De minderjarige jongen zou bij een jonge vrouw zijn geweest, die afgelopen weekend deels ontkleed in een weiland werd gevonden.

De jongen is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn voorlopige hechtenis is 'geschorst onder voorwaarden', laat een woordvoerder van de rechtbank weten. Hij blijft verdachte en moet bijvoorbeeld beschikbaar blijven voor verhoor.

Terughoudend met informatie

Het Openbaar Ministerie doet geen mededelingen over zijn identiteit of waar de jongen van verdacht wordt. Omdat het een mogelijke zedenzaak is en de verdachte minderjarig is, is het OM terughoudend met informatie. 'Ook houden we rekening met de privacy van het slachtoffer', zegt een woordvoerder.

De jonge vrouw werd in de nacht van zaterdag of zondag aangetroffen in het weiland bij discotheek De Radstake. Agenten die op de melding afgingen, kregen niet direct duidelijk wat er was gebeurd.

Het onderzoek is nog in volle gang.

