Wageningen bezuinigt en gooit ozb fors omhoog

door Joukje Valkenburg - Beiboer

De ozb zou aanvankelijk maar 2,25 procent stijgen. Maar het college wil daar nu 10 procent bovenop doen om te voorkomen dat de stad moet bezuinigen op basisvoorzieningen.

'Als je een woningeigenaar bent en je woning is 250.000 euro waard, gaat het om ruim 3,50 euro per maand', zegt wethouder Dennis Gudden. 'Voor die 3,50 euro per maand extra houd je wel een bibliotheek, zwembad en het theater in stand en zorgen we dat er goede zorg voor onze inwoners is. En die basisvoorzieningen zijn van groot belang voor onze stad. Daarom maken wij deze keuzes.'

Parkeren duurder

De extra verhoging van de ozb levert de gemeente naar verwachting 1 miljoen euro per jaar op. Maar dat is niet voldoende, want tot 2023 moet de gemeente jaarlijks 4,3 tot 5,7 miljoen euro bezuinigen.

Het college wil parkeren in Wageningen daarom bijvoorbeeld ook flink duurder maken: een parkeervergunning wordt 67,50 euro in plaats van 45 euro per jaar. Voor parkeren in de binnenstad geldt een verhoging van 20 cent per uur tot een maximaal tarief van 1,80 euro per uur. De gemeente bezuinigt ook op wegonderhoud.

Anderhalf miljoen euro minder voor zorg en welzijn

Wageningen schrapt jaarlijks anderhalf miljoen euro voor zorg en welzijn. Vooral mensen in Beschermd Wonen Instellingen en mensen die psychiatrische hulp nodig hebben, kunnen dat gaan merken.

Voor Beschermd Wonen staat een besparing van 200.000 euro per jaar op papier. Het Wageningse gemeentebestuur wil dat minder mensen gebruik maken van deze duurste vorm van zorg. Ook wordt er mogelijk jaarlijks 130.000 euro bezuinigd op begeleiding van mensen met een psychiatrische beperking.

De grootste financiële slag wil het college overigens slaan door minder zorgpersoneel extern in te huren en meer mensen in vaste dienst te nemen. Dat zou per 2021 meer dan een half miljoen euro per jaar schelen.

Gebouwen in de verkoop

Opmerkelijk is dat het gemeentebestuur twaalf gebouwen wil verkopen om zo de financiën rond te krijgen. 'Dat levert een structurele bezuiniging op in onderhoudslasten en financiële middelen om deze zware tijd door te komen', zegt Gudden. Het college verwacht met de verkoop meer dan 2,6 miljoen euro te besparen.

Besluit gemeenteraad

De begroting is nog niet definitief, de gemeenteraad gaat zich er op 29 oktober voor het eerst over buigen. Eind november wordt er over gestemd. Tot die tijd kan de gemeenteraad nog wijzigingen doorvoeren.

