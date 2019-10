Tuinder Zaltbommel: 'Er wonen arbeidsmigranten op zolder, daar zit nu airco in'

Tuinders en uitzendbureaus in Zaltbommel zijn druk bezig om zich aan te passen aan nieuwe regels van de gemeente Zaltbommel over arbeidsmigranten. Woensdagavond hoorden tuinders daar meer over. Verantwoordelijk wethouder Gijs van Leeuwen: 'Ik merk dat de mentaliteit aan het veranderen is.'

door Esther Hendriks

Gerdi van Genderen heeft een chrysantenkwekerij en zoekt haar weg in het nieuwe beleid en de bijhorende papierwinkel. 'Ik wil me hier laten informeren wat de eisen gaan worden. Ik heb al tien jaar mensen in woningen in de kernen gevestigd, nu moet ik daar dure vergunningen voor aanvragen.'

De door de gemeente georganiseerde informatiemarkt werd op woensdagavond dan ook druk bezocht. Tweehonderd tuinders en uitzendbureau's kregen een uitnodiging, naar schatting van de gemeente waren er zo'n zeventig huisvesters aanwezig.

Wonen op zolder met airco

Wat is er voor hen veranderd? Tuinder Gerrit van Wijk: 'We hebben zeventig Poolse vrouwen, die hebben we nu allemaal in huizen zitten voor de kwekerijen. De nieuwe regels vragen nieuwe vergunningen en die vragen we aan.' Op de zolder wonen ook een paar buitenlandse medewerkers. 'Die zolder hebben we nou helemaal in orde gemaakt. Daar zit nu bijvoorbeeld ook airco in.'

Voor de zomer gaf de gemeenteraad van Zaltbommel na meer dan een jaar vergaderen een klap op het nieuwe beleid arbeidsmigranten. In het beleid staat dat tuinders arbeidsmigranten onder strenge voorwaarden op hun erf mogen laten wonen en dat huisvesting in de kernen na 2025 verboden is.

Geen ruimte op het eigen erf, en nu?

Dat betekent dat arbeidsmigranten in het buitengebied moeten gaan wonen. Uitzendbureaus hebben daar nog hun bedenkingen bij. Erik van Steenis van uitzendbureau AB Midden Nederland: 'We kijken al naar woningen die we daar kunnen huren. Maar het is moeilijk om goede woningen te vinden.'

Daarnaast horen uitzendbureaus van tuinders dat huisvesteing op het eigen terrein niet altijd een optie is. Nieuwbouw in het buitengebied is binnen de nieuwe regels mogelijk. Maar daar wil Van Steenis zich voorlopig nog niet aan wagen. 'We vragen ons af of we dat wel moeten willen, zo alle arbeidsmigranten bij elkaar.'

De grote lijnen zijn duidelijk

Wethouder Gijs van Leeuwen is ook op de avond aanwezig en laat weten alle vragen te inventariseren. Van Leeuwen: 'Al krijg ik van de meeste mensen terug dat het duidelijk is. Voor ons is de avond geslaagd.'