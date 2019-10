Advocaat Ronald van Z.: 'Alle tbs-klinieken zitten vol, waar moet mijn cliënt heen?'

De ontsnapte tbs'er Ronald van Z. komt mogelijk eerst in de gevangenis terecht. Dat zegt zijn advocaat Job Knoester in gesprek met Omroep Gelderland. Volgens hem zitten alle tbs-klinieken vol en zijn er grote wachtlijsten. 'We moeten hopen dat er nu überhaupt een plek is.' Een terugkeer naar de Nijmeegse Pompekliniek is volgens de advocaat niet wenselijk.

'Ik zou het een heel slecht idee vinden als iemand die ontvlucht in dezelfde kliniek terugkeert als waar hij zat. Want daar is het niet goed gegaan, hoe je het ook wendt of keert.'

'Niet met open armen ontvangen'

De advocaat vervolgt: 'In dit geval lijkt het me helemaal geen goed idee. Hij heeft natuurlijk eisen gesteld die, laat ik het zo zeggen, opvallend waren, ik denk niet dat hij hier met open armen ontvangen zal worden. Ik denk dat het nodig is dat er een goede analyse wordt gemaakt van hoe en waarom dit heeft kunnen plaatsvinden en ik denk dat hij in een andere kliniek opnieuw zal moeten starten. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk naar een andere kliniek kan worden geplaatst, en daar zal men ook voorzichtig zijn en daar zal hij ook minstens een jaar zijn verlof kwijt zijn.' Dat laatste is een regel in het Nederlandse tbs-regime.

'Na een incident, zoals een ontsnapping of terugval, wordt een tbs-gestelde normaal gesproken overgeplaatst naar een andere tbs-kliniek. Nieuwe behandelaren stippelen dan met de tbs'er uit waarom het incident gebeurde en hoe de behandeling verder moet. Verlof is dan minstens een jaar lang niet aan de orde', legt Knoester uit.

Geen idee

Ook Wim de Bruin van het Openbaar Ministerie kan niet zeggen of Van Z. weer zal terugkeren naar de Nijmeegse kliniek. 'Daar is het Openbaar Ministerie niet bij betrokken. Wij stellen nu alles in het werk om hem zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. Als dat gelukt is, gaat hij weer richting kliniek maar of dat deze is of een andere, weet ik niet.'

Uitlevering

Voor de terugkeer naar Nederland gelden internationale regels. Knoester gaat daarvoor specialisten in dat internationale recht inschakelen. Van Z. verzet zich niet tegen uitlevering naar Nederland.

