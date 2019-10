Ronald van Z.'s laatste minuten in Parijs: 'Kun je mijn moeder vragen mij geld te sturen?'

Slechts minuten voordat de ontsnapte zedendelinquent Ronald van Z. woensdagavond in Parijs werd aangehouden, had hij nog contact met Omroep Gelderland. Hij gaf aan dringend geld nodig te hebben en in Parijs te zijn. Meteen daarna blijkt Van Z. te zijn aangehouden in een internetcafé en bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) dat hij inderdaad in Parijs was.

door Bastiaan van Blokland

Het is 18:39 uur 's avonds. Ronald van Z. mailt dat hij het zo niet langer kan volhouden en geld nodig heeft. Dat mailde hij eerder ook al. Was het toen nog 25 euro, nu gaat het om een bedrag van slechts 5 euro, om te eten. Hij geeft aan in Parijs te zijn. Van Z. klinkt wanhopig. Als hij geen geld krijgt, meldt hij zich spoedig bij de Nederlandse ambassade, stelt hij. Om 18.45 uur wordt hij aangehouden in een internetcafé.

'Hopelijk tot snel'

Om 18:30 uur mailt de tbs'er ook al. Het is zijn tweede poging tot contact die dag. 'Wil je wat voor mij doen? (SPOED)' titelt hij zijn mail. Of we contact willen opnemen met zijn moeder, want hij krijgt haar niet te pakken. 'Wil je a.u.b. vragen of mijn moeder even geld stort?'. (Omroep Gelderland is hier vanzelfsprekend niet op ingegaan en heeft op geen enkel moment hulp geboden, red.)

'Hopelijk tot snel', sluit Van Z. zijn bericht af. Het blijkt zijn laatste e-mail te zijn, want een paar minuten nadat hij op 'verzenden' heeft gedrukt, pakt de Franse politie hem op in het internetcafé.

Daarmee komt een einde aan een meerdaagse mailwisseling tussen de op de vlucht geslagen tbs'er en Omroep Gelderland. Van Z. deed daarin uitvoerig uit de doeken hoe hij kon 'ontsnappen' aan zijn begeleiding, degene die met hem mee was tijdens zijn begeleid verlof.

'Kleren, een kaart en eten'

'Dit was ik zeker al anderhalve maand aan het voorbereiden', schrijft Van Z. 'Ik was geld aan het verzamelen, dit is geen probleem aangezien we ongelimiteerd mogen pinnen op verlof. Dus ik had ongeveer 500 euro totaal.'

Vervolgens beschrijft Van Z. hoe hij zich voorbereidde: hij prepareerde de fiets waarmee hij op verlof ging, alvorens hij vertrok. Met een smoes wist hij, buiten het zicht van de medewerkers, een fietstas vol spullen aan de fiets te hangen. 'Toen ik de fiets terug het fietsenhok inzette, zat er een fietstas op gevuld met kleren, een kaart en eten.'

'Die meid heeft pit!'

Daarna kwam het moeilijkste: wegfietsen en uit beeld verdwijnen. Dat bleek geen sinecure. 'Zij (de begeleidster, red.) bleef maar bij mij, dus ik kreeg in eerste instantie de kans niet om bij haar weg te komen. Ze had door dat ik op zoek was en vroeg waarom ik zo afwezig was. Op dat moment had zij moeten zeggen: we gaan terug. Toen we op de weg terug waren, ben ik uiteindelijk rechtsaf geslagen.'

Hij vervolgt: 'Ze is mij achterna gefietst. Die meid heeft pit, ik had er best veel moeite mee om van haar los te komen. Gelukkig reed ik een bospad door en zag ik op een gegeven moment een gat waar ik doorheen kon met de fiets. Dit deed ik en zij reed mij voorbij.'

Tips en trucs om te ontsnappen

Volgens Van Z. wisten twee medebewoners van zijn plan om te ontsnappen en waar hij heen zou gaan. 'Eén zat bij mij op de afdeling, die heeft mij handige tips gegeven. Een ander zit op een andere afdeling, maar die heeft mij ook handige tips en trucs geleerd.'

Omroep Gelderland vroeg de Pompekliniek woensdagavond om een reactie op de aanhouding. Die wilde de kliniek niet geven. Eerder deze woensdag publiceerde de omroep een verantwoording over hoe wij omgingen met deze zaak en waarom wij niet direct de politie inschakelden. Lees dat hier terug.

