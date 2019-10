Megaverlies voor Vitesse: 16,5 miljoen euro

door Richard van der Made

Het is al jaren een gewoonte dat Vitesse kampt met forse verliezen als de jaarcijfers worden opgemaakt. Een boekjaar met een tekort van 10 miljoen euro vormde de afgelopen tien seizoenen geen uitzondering. Maar het seizoen 2017-2018 liet plotseling een ander beeld zien. Voor het eerst in acht jaar schreef Vitesse zwarte cijfers. 'Dat was ook echt een exceptioneel jaar', meldt algemeen directeur Pascal van Wijk.

Toptransfers van Zhang, Milot Rashica en Marvelous Nakamba leverden de Gelderse subtopper in dat seizoen plotseling een bedrag op van negentien miljoen euro. Ook het bereiken van de groepsfase van de Europa League werkte positief mee in de cijfers. Trots overheerste op sportcomplex Papendal.

Afhankelijk van transfers

Een jaar later is alles echter weer compleet anders. Vitesse werd in de voorronde van de Europa League al vroegtijdig uitgeschakeld door FC Basel terwijl lucratieve transfers van spelers ontbraken. 'Dat laatste speelt zeker mee', zegt Van Wijk.

Zorgelijk

'Maar in topvoetbal ben je gewoon enorm afhankelijk van transfers en die waren nu lauw. Pas deze zomer zijn die opbrengsten uit transfers er wel weer met de verkoop van Thulani Serero, Mukhtar Ali, en vooral Vyacheslav Karavaev (8 miljoen euro, red.). Volgend jaar zal er daarom weer beter uitzien. Maar dit was gewoon een heel slecht jaar en dat is zeker zorgelijk', draait Van Wijk er niet omheen.

Spelersbudget

Vitesse werkt met een spelersbudget van naar verluidt tien miljoen euro. Om de sportieve ambities, het bereiken van Europees voetbal, levend te houden wordt aan dat budget ook niet getornd. 'We hebben die kostenpost ook gelijk gehouden', licht Van Wijk toe. 'Het voetbal blijft leidend. Dat is een strategische keuze, het kapitaal moet op het veld staan. We willen presteren.'

De salarissen die aan de voetballers en stafleden van Vitesse betaald worden, zijn de belangrijkste verklaring voor het verlies van ruim 16 miljoen. Ook de forse huur die Vitesse jaarlijks betaalt aan GelreDome (1,9 miljoen euro, RvdM) hakt er al jaren stevig in terwijl het onderhoud van het complex op Papendal eveneens voor hoge kosten zorgt.

Te grote broek

De tekorten worden zoals ieder seizoen gedekt door de Russische eigenaar van Vitesse Valeriy Oyf. 'We mogen onze handen dichtknijpen met de heer Oyf', zegt Van Wijk respectvol naar de grootaandeelhouder. 'Natuurlijk, hij wil verbetering zien en is zeker niet tevreden. Hoewel we deze cijfers ook al een tijdje zagen aankomen en het een ingecalculeerde stap terug is.'

'Maar duidelijk is dat we de kosten moeten verlagen en de inkomsten moeten verhogen . Vitesse heeft structureel een te grote broek aan. We hebben onlangs ook al stapjes gezet door afscheid te nemen van 20 mensen waarvan het contract niet is verlengd', legt Van Wijk uit.

Eigen vermogen

Door het gigantische verlies daalde ook het eigen vermogen van Vitesse fors. Noteerde de club in 2017-2018 nog een vermogen van 25 miljoen euro, nu is dat gezakt naar 14 miljoen. Vitesse noteert over dat seizoen nu een negatieve transferbalans van 3,3 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een positief resultaat van liefst 15 miljoen euro.

Geen verkoop

De verschillende (Russische) eigenaren pompten volgens de algemeen directeur inmiddels een slordige 150 miljoen euro in Vitesse. Oyf zal de rampzalige cijfers van 2018-2019 ongetwijfeld tandenknarsend hebben aangezien, maar Van Wijk laat weten dat de oliemagnaat zeker doorgaat met zijn Arnhemse project. 'Hij wil natuurlijk verbetering, maar winst maken in voetbal is gewoon moeilijk. Dat zie je overal.'

Prestige en trots

De directeur benadrukt dat hij een goede en gezonde werkrelatie heeft met de eigenaar. 'Zijn betrokkenheid is groot. En nee, we hebben geen enkele indicatie ontvangen dat hij de club in de verkoop wil doen. Dat gevoel is er totaal niet. Oyf wil juist vooruit, heeft ons garanties afgegeven en zegt absoluut niet: "ik stop ermee". Het is ook een stukje trots en prestige.'