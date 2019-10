Rimpelroos, klimaugurk, cranberry: populair in voedselbossen, maar pas ermee op

Een voedselbos is duurzame landbouw in de vorm van een bos, waar veelal eetbare plantensoorten worden verbouwd. Zo'n 80 procent daarvan is 'uitheems': ze komen van oorsprong niet in de Nederlandse natuur voor. Dat ontdekten onderzoekers van de Nijmeegse Radboud Universiteit en Floristisch Onderzoek Nederland die voor het eerst de voedselbossen onderzochten. Dat deden ze in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

'Gelukkig zijn die uitheemse soorten voor het overgrote deel geen probleem, maar er zit een handjevol soorten bij die kunnen verwilderen. Dan vormen ze wel een risico voor de lokale biodiversiteit', licht Rob Leuven, hoogleraar Invasiebiologie, toe.

Inheemse plantensoorten verdrongen

Op de lijst van gevaarlijke, invasieve plantensoorten staan bijvoorbeeld de klimaugurk, de rimpelroos en de cranberry. 'Die kunnen zich makkelijk verspreiden buiten het bos en daar gaan woekeren. Dan groeien ze in grote dichtheden en kunnen zo inheemse soorten verdringen. Soorten die we juist in Natura2000-gebieden proberen te beschermen', zo waarschuwt Leuven.

Niet meer gebruiken

Hij roept beheerders van voedselbossen dan ook op die planten niet meer te gebruiken, zeker niet als het bos in de buurt van een beschermd natuurgebied ligt. 'Er zitten een aantal bij die in de toekomst waarschijnlijk verboden zullen worden door de Europese Commissie. Nu al vonden we een paar verboden plantensoorten in de bossen, zoals de reuzenberenklauw en de zijdeplant, maar het is onduidelijk of die daar geplant zijn of daarvoor al op het terrein voorkwamen. Ook de Japanse duizendknoop kwamen we tegen, de plant die al veel in het nieuws is om de overlast maar ook gebruikt wordt in de keuken.'

'Niks nieuws onder de zon'

Wouter van Eck, initiatiefnemer van het allereerste Nederlandse voedselbos in Groesbeek en voorzitter van de Stichting Voedselbosbouw Nederland, noemt het een evenwichtig rapport maar noemt de waarschuwingen 'paniekzaaierij'. 'Alle soorten die we planten, zijn al decennia, zo niet eeuwen aanwezig in Nederland. Die staan al in tuinen of in arboreta. Dat is niks nieuws onder de zon. Er is een lijst van de Europese Unie en daar houden we ons aan.'

In Velp, waar de Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon MBO donderdag samen een voedselbos openden, was het rapport wel reden om het beplantingsplan nog eens te bekijken. 'Wij planten bijvoorbeeld wel de aardpeer. Ja, die is opdringerig, dat weten we, maar daar letten we dan gewoon op', vertelt lector Noël van Dooren. 'Voedselbossen zijn nieuw en het is goed om daar kritisch naar te kijken: zijn ze inderdaad goed voor de bodem, is het financieel haalbaar? Dat is ook wat wij willen gaan doen met ons bos.'

