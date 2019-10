Oude stadsmuur Doesburg uit 1300 geeft zich even bloot

In de Doesburgse binnenstad ligt door rioolwerk een deel van de oude stadsmuur van rond 1300 eventjes bloot. 'Prachtig', vindt burgemeester Loes van der Meijs - van de Laar, die ook historicus is.

"De muur is rond 1300 gebouwd en was oorspronkelijk nog hoger", vertelt de burgemeester. "De muur is hoger geweest, maar deels afgebroken waarbij er ook stukken in de stadswal zijn gevallen. De grijzige grond eronder is de fundering, en die is nog ouder", zo vernam de burgemeester woensdagmiddag. Zij werd op de muur gewezen door een gids uit de Hanzestad toen zij toevallig in de buurt liep.

Extra leuk

Dat de muur boven water kwam, is geen verrassing. In Doesburg wordt de riolering vervangen in de Koepoortstraat, tussen de Lindewal en de Hoogestraat. Daarvoor moet de straat open, waarbij de muur tevoorschijn kwam. De archeologische dienst van Zutphen, waar Doesburg mee samenwerkt, ziet op de werkzaamheden toe en wist van de muur.

"Voor een burgemeester die ook historicus is, is een stad zoals Doesburg extra leuk. De stad en de grond liggen vol met historie die goed bewaard is, en de Doesburgers zijn daar ook heel zuinig op en zijn er veel mee bezig."

De werkzaamheden zijn deze week begonnen en duren tot 17 december.