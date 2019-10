Uitspraak MKZ-zaak Kootwijkerbroek uiterlijk 7 januari

Na meer dan achttien jaar procederen zal de hoogste economische rechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag, uitspraak doen in de MKZ-zaak Kootwijkerbroek. Uiterlijk 7 januari zullen de boeren en hun medestanders horen wat het oordeel is.

door Ruben van der Scheer

'Allerlei herinneringen komen weer boven.' Vertelt veehouder Gert-Jan Dokter in zijn laatste woord aan de rechters. 'De eerste geruchten dat er monsters zijn genomen. Dat er positief getest is. Dat er een bedrijf geruimd moest worden. Maar er werd geen één dier ziek in Kootwijkerbroek.'

Het is stil in de zittingszaal als Dokter zijn laatste woorden uitspreekt. Het is de laatste zitting in een proces dat in 2001 begon. In maart dat jaar brak het besmettelijke mond-en-klauwzeervirus uit in Nederland. Voor mensen was het virus niet gevaarlijk werd gezegd, maar vanwege exportregels moesten zieke dieren en dieren die werden gevaccineerd worden gedood.

Positieve en negatieve uitslagen

In Kootwijkerbroek kwam er een positieve uitslag op een bedrijf. Bedrijven in een straal erom heen werden gevaccineerd. Zo'n zestigduizend dieren werden gedood. Het dorp verzette zich en er volgden rellen. Er werd niet geloofd dat de testen klopten. Het werd het begin van een juridische strijd die tot en met vandaag voortduurde.

Ook al duurt de zitting maar een paar uur, toch wordt er weer stilgestaan bij de testen en alle opmerkingen die erover te maken zijn. De advocaten van de veehouders blijven wijzen of de tekortkomingen en de testen die wel gebruikt werden, maar niet voldeden aan de regels.

Het ministerie, dat het besluit heeft genomen, verdedigt de beslissing om in te grijpen ook vandaag. Het stelt dat er voldoende bewijzen zijn dat de uitslag positief was. 'Er is uitgelegd waarom deze beslissing moest worden genomen.' Reageert advocaat Batting aan het einde van de zitting. 'Er is ingegaan op alle positieve uitslagen die zijn gekregen en die ertoe hebben geleid dat er moest worden ingegrepen.'

Deskundigenoordeel

Drie deskundigen hebben het dossier opnieuw bekeken. Die kwamen tot het oordeel dat nu niet meer vast te stellen is of er MKZ in Kootwijkerbroek is geweest. 'Er kan nu niet met zekerheid gezegd worden dat het MKZ-virus op het bedrijf aanwezig was', zegt viroloog Ab Osterhaus, één van de drie deskundigen. 'Maar bij een positieve uitslag konden de gevolgen voor het land groot zijn. Die ruiming was dus waarschijnlijk niet te voorkomen', aldus Osterhaus.

Het laatste woord is nu aan de rechter die na meer dan achttien jaar een eindoordeel in het MKZ-dossier Kootwijkerbroek moet geven.

