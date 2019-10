Alleenstaande Arnhemse moeder hoopt politiek wakker te schudden

Moeders en kinderen van Single SuperMoms gaan donderdag naar Den Haag om daar te praten met Kamerleden en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderarmoede. Want ze zijn het niet eens met hoe het nu gaat. Eline Zeelenberg uit Arnhem is een van die Single SuperMoms.

Zeelenberg heeft een zoontje van 4 jaar, ze is gescheiden, werkt als ZZP'er en ze is arm. Net als duizenden andere alleenstaande ouders worstelt ze om het hoofd boven water te houden. En de wetgevers in Den Haag helpen er niet bij, zegt ze. Want de regels veranderen voortdurend en de alleenstaande moeders vallen vaak buiten allerlei regelgeving.

Dat kan beter, vinden Zeelenberg en andere moeders van Single SuperMom. Ze boden begin maart een petitie aan in Den Haag en donderdag gaan ze met een aantal kinderen naar de Vaste Kamercommissie waar die met staatssecretaris spreekt over kinderarmoede. Ook een van de kinderen van de Single SuperMoms mag dan vertellen hoe zij vinden dat het anders moet met die armoedebestrijding.

Jarige Job

'Want het is nu vooral gericht op hulp in natura', legt Zeelenberg uit. 'Het ministerie steekt 100 miljoen euro in een tiental stichtingen die aan armoedebestrijding doen. En op zich is dat mooi. Dat je bijvoorbeeld van Stichting Jarige Job een keer per jaar een pakket krijgt om de verjaardag van je kind te vieren. Maar wat doen we met die andere 364 dagen in het jaar?'

Of zoals de 15-jarige Floris, ook kind van een Single Mom het verwoord: 'Natuurlijk is het fijn als we mee kunnen doen met sport. En op de fiets naar school kunnen. Maar dat neemt onze zorgen niet weg. We zijn dankbaar voor de laptop, maar wat we echt zouden willen, is dat we ons geen zorgen hoeven maken of er morgen nog stroom is om hem op te laden.'

Dure kinderopvang

Er moet meer structureel gedaan worden voor het gat waar alleenstaande moeders en hun kinderen nu in vallen, vindt Stichting Single SuperMom. Ze weet uit eigen ervaring hoe lastig het bijvoorbeeld is als je alleen wil blijven werken. 'Kinderopvang is duur. En omdat mijn ex in de bijstand zit, krijg ik geen kinderopvangtoeslag. De overheid zegt dan dat je het binnen je eigen sociale netwerk moet regelen. Maar niet iedereen heeft nog ouders of heeft ouders in de buurt die kunnen oppassen.'

'En wist je dat 75 procent van de kinderen van gescheiden ouders opgroeit in armoede omdat een van de ouders weigert alimentatie te betalen. En de kosten gaan gewoon door. En er is geen financieel vangnet.'

Vandaag zit in Zeelenberg met andere moeders en kinderen dus in Den Haag en ze hoopt dat ze samen tot staatssecretaris Van Ark door kunnen dringen. 'Dat zij verandering in gang gaat zetten.'