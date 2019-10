Verkeersborden van duurzaam rijstvlies? Het kán in Buren

door Menno Provoost

De borden die nu aan de entree van Buren in de Peperstraat staan, worden geperst van rijstvliesjes, steenzout en minerale olie. Als het aan de directeur van OFN David Baars ligt, gaat het materiaal genaamd Resysta in heel Nederland de traditionele aluminium borden vervangen.

'Aluminium kost heel veel CO2 om te produceren', zegt hij. 'Bovendien neemt de kwaliteit af in de loop van de tijd. Bij ons nieuwe product blijft de kwaliteit altijd 100 procent. Omdat het gemaakt is van rijstvliezen, is het bord onderdeel van de voedselketen. Daardoor blijft C02-uitstoot door dit product heel laag.'

Proeftuin

De komende tijd wordt getest hoe de borden zich houden. OFN werkt ondertussen ook aan andere toepassingen van het materiaal in de openbare ruimte. De gemeente Buren heeft zich opgeworpen als proeftuin voor de nieuwe producten van het bedrijf. Er is daarvoor woensdag een intentieovereenkomst gesloten met wethouder Gerdjan Keller.

'We moeten hiermee aan de slag'

'Duurzaamheid is een kernopgave", zegt Keller. 'Wij moeten hiermee aan de slag, en wat is er mooier dan dit met een lokale ondernemer te doen. Als het gaat om de reductie van CO2 en het hergebruik van materialen, is dit een prachtig traject. En dit is nog maar het eerste. Dit bedrijf zet toch wel hele innovatieve producten in de markt. Waarschijnlijk worden er straks nog meer producten aangeboden die we vanuit die proeftuin in kunnen gaan zetten.'

Volgens het bedrijf zijn de kosten van de duurzame borden vergelijkbaar met die van een aluminium bord. In Buren hangen ze vooralsnog gratis.