Provincies Gelderland en Overijssel stellen Uitgangspunten spoor vast

Duurzamer treinvervoer, niet meer in-en uitchecken bij de regionale overstap én meer servicepersoneel in de trein. De komende jaren worden meerdere regionale treindiensten in Gelderland en Overijssel aanbesteed, zo stelt provincie Gelderland woensdsag in een persbericht.

Vooruitlopend op deze aanbestedingen hebben de provincies Gelderland, Overijssel een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten vormen het raamwerk voor de eisen die de provincies stellen aan de vervoerders.

De eisen gaan onder andere over stewards op de treinen, duurzaamheid, toegankelijkheid en kaartautomaten. De extra ambities voor duurzaamheid en comfort voor de reizigers brengen extra kosten met zich mee. Daarnaast wordt de algemene Nota van Uitgangspunten (die uitgangspunten gaan over bus én trein) voor de OV-concessies in Oost-Nederland gewijzigd. Provinciale Staten gaan nu over de Nota van Uitgangspunten Spoor een besluit nemen.

Regionaal openbaar vervoer

De provincie is verantwoordelijk voor de regionale bussen en treinen. De komende jaren worden meerdere regionale treindiensten in Gelderland en Overijssel aanbesteed. Dat betekent dat openbaarvervoerbedrijven kunnen inschrijven en een bod kunnen doen om de beste kwaliteit en de beste dienstregeling aan te bieden tegen een door de provincie vastgestelde prijs. De vervoerder met het beste bod wordt de concessiehouder: hij is de enige die in dat gebied trein en bus mag rijden. Voordat het zover is wordt eerst een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld.

Jan van der Meer gedeputeerde openbaar vervoer provincie Gelderland: 'We hebben samen met Overijssel een stevig raamwerk gemaakt voor komende aanbestedingen. Openbaar vervoer is al een duurzame manier van vervoer, door extra te investeren kunnen we nog een stap vooruit zetten.'

Toiletten, in-en uitchecken verbetert én stewards rijden mee

De NvU spoor bestaat uit negen uitgangspunten. Reizigersorganisaties en andere belanghebbenden hebben een reactie kunnen geven op het concept. Deze zijn nu in de Nota verwerkt.

De negen uitgangspunten zijn de vijf zekerheden voor de reizigers, verduurzaming van het regionale spoorvervoer, nieuwe regionale treinen hebben een rolstoeltoegankelijk toilet, reizigers met een functiebeperking kunnen zelfstandig gebruik maken van de trein. Op elke trein rijdt in principe een steward mee. Bij een overstap tussen regionale treindiensten hoeven reizigers niet meer apart uit en in te checken. Alleen nog bij een overstap naar NS. Het opstaptarief bij een overstap op van een regionale trein op een aansluitende bus (of omgekeerd) vervalt. De merknaam voor openbaar vervoer in Oost wordt RRReis. Op ieder regionaal treinstation staat een kaartautomaat voor opladen saldo en reisproducten nationaal én regionaal en andere service.

Jan van der Meer: 'De service aan de reiziger gaat vooruit. Veel reizigers zullen blij zijn dat ze bij hun overstap naar de regionale bus of trein niet meer hoeven in-of uit te checken. De stewards op de trein leveren een belangrijke bijdrage aan de service én het gevoel van veiligheid voor de reizigers. Zo maken we het nog aantrekkelijker om vaker in de trein te stappen.'

Financieel



Met de concessies is in Gelderland € 120 miljoen per jaar gemoeid. Een concessie wordt verleend voor 10 jaar. De extra ambities voor duurzaamheid én sociale veiligheid brengen extra kosten met zich mee. Daarom wordt aan Provinciale Staten gevraagd om in te stemmen met een extra budget van €3 miljoen voor duurzaamheid en €1,5 miljoen voor sociale veiligheid.

Spoorlijnen

Het gaat in Gelderland om de volgende spoorlijnen: