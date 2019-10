Locatietheater Betuwe, eiland tussen 2 vuren

Datum: woensdag 9 t/m zaterdag 12 oktober 2019

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Logtsestraat 6, 6661NM, Overbetuwe

Het drieluik: Betuwe, eiland tussen twee vuren. Locatietheater in het kader van 75 jaar Gelderland Herdenkt

Het programma bestaat uit een drieluik van drie locatievoorstellingen. De voorstellingen zijn apart te bezoeken en vertellen afzonderlijke, afgeronde verhalen. De voorstellingen vormen samen een geheel, zodat wie alle drie de voorstellingen ziet een veelkleurig palet voor ogen krijgt van de geschiedenis 1944-1945 in de Betuwe. Personages uit het eerste deel keren terug in het tweede en derde, zodat een samenhangend, geïntegreerd geheel ontstaat.

Het drieluik: Betuwe, eiland tussen twee vuren bestaat uit:

1. Souvenirs - Verhaal met als rode draad een echtpaar dat de Liberation Route heeft gereisd vanaf de opbouw van D-day in Zuid-Engeland via Normandië, België en Brabant naar de brug-te-ver. Ze willen doorstoten naar Berlijn, maar komen er achter dat het Betuwse verhaal hen veel nader aan het hart ligt dan de ‘Grote geschiedenis’. Ze laten het vervolg van de reis naar Berlijn voor wat het is en gaan zich verdiepen in “het Betuwse verhaal”, dat in wezen veel dichter in hun hart ligt.

Speeldata: 9 en 12 oktober 2019, 20.00 uur. The Island Schoonderlogt Valburg/Elst.

2. Manneneiland Oosterhout - Over de geschiedenis van de Betuwe Manneneiland, de inundatie, evacuatie van de bevolking, de maandenlange strijd in het relatief kleine gebied.

Speeldata: februari en maart 2020 Oosterhout en Ressen

3. De schim in het raam - Familieverhaal waarin het verhaal van de Betuwe bevolking centraal staat: de relatieve rust, de oorlogssituatie vanaf 17 september 1944, de dreiging, de evacuatie, heimwee en terugkeer en uiteindelijk de wederopbouw van een verwoest land.

Speeldata: april en mei 2020, diverse dorpshuizen in de Overbetuwe