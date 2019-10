Reconstructie: zó hield Vitesse Arnhem in spanning over het Songfestival

Op het moment dat Arnhem met groot vertoon het bidbook inleverde voor het Eurovisie Songfestival, was de stad nog volop in onderhandeling over het tijdelijke stadion voor Vitesse. De voetbalclub eiste een stadion met alles erop en eraan, waar het zelf geen cent aan kwijt was. De gemeente Arnhem tekende daar uiteindelijk voor en wilde de kosten van maximaal 3 miljoen euro aan de publieke omroep doorberekenen.

Dat blijkt uit een reconstructie op basis van interne documenten die Omroep Gelderland verkreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Race om rol als gaststad

Terwijl Duncan Laurence in Tel Aviv nog maar net de beker in ontvangst had genomen, zat er in Arnhem al een ambtenaar klaar achter zijn computer. Hij hoefde slechts op 'verzenden' te klikken, want het persbericht stond al klaar: 'Songfestival welkom in Arnhem'.

Het was het begin van een race om de rol als gaststad van de Nederlandse editie van het liedjesspektakel, waar Arnhem zich onder aanvoering van burgemeester Ahmed Marcouch meteen volop instortte. De afvalrace werd koortsachtig gevolgd vanuit het stadhuis in Arnhem. 'Was al geen serieuze kandidaat vond ik, maar toch: one down!', schreef een ambtenaar enthousiast in de groepsapp 'Eurosongfestival 2020' toen Zwolle zich terugtrok.

De grootste hobbel

Toch was ook het bid van Arnhem tot op het laatste moment onzeker. De grootste hobbel was Vitesse: de voetbalclub heeft als hoofdhuurder het hoogste recht op GelreDome, de beoogde locatie voor het Songfestival. De club was lang terughoudend om geplande eredivisie-wedstrijden elders te spelen.

Een tijdelijke stadion náást het GelreDome moest uitkomst bieden. In de finaleweek van het Songfestival moest Vitesse helemaal wijken naar het Graafschap-stadion de Vijverberg in Doetinchem. Maar Vitesse liep niet over van enthousiasme. 'Ik wil de pret echt niet drukken maar doe wel even aan verwachtingsmanagement: hoe krijgen we GelreDome en Vitesse zover?', vraagt een Arnhemse ambtenaar zich per Whatsapp wanhopig af.

Vitesse eist volwaardig stadion

Vitesse speelde het hoog: pas op maandag 8 juli, twee dagen voor de deadline om het bidbook in Hilversum in te leveren, kwam het met een gedetailleerde opsomming van eisen voor het tijdelijke stadion. Ze wilden onder meer zitplaatsen met een rugleuning van minimaal 30 centimeter hoog, gescheiden ruimtes voor business-seats en loge-houders, vergelijkbaar met die in het GelreDome zelf, en een vergoeding van de extra kosten voor schoonmaak, beveiliging en gas/water/licht. Zelfs het gemis aan inkomsten, omdat er minder bezoekers in het pop-upstadion konden en Vitesse daarom minder eten en drinken zou verkopen, moest gecompenseerd worden.

Ter elfder ure akkoord

Terwijl daar nog volop over onderhandeld werd, lag het persbericht al klaar dat Arnhem tóch niet mee zou dingen naar de rol van gaststad. Uiteindelijk ging Vitesse letterlijk en figuurlijk ter elfder ure akkoord. Pas om 23.00 uur op dinsdag 9 juli, de avond voordat Arnhem met groot gebaar het bidbook in Hilversum afleverde, gaf de voetbalclub toe.

Schriftelijk moesten zelfs toen de puntjes nog op de i gezet worden. De gemeente wist een aantal voorwaarden nog af te zwakken door de verwachtingen over de kwaliteit van zo'n tijdelijk stadion te temperen. Ook werd de gemiste omzet begrensd: er zou gerekend worden met een verwachte omzet op basis van maximaal 15.000 bezoekers en niet op basis van een vol GelreDome.

De gemeente Arnhem bood, samen met de provincie Gelderland, uiteindelijk 4,5 miljoen euro voor de komst van het Eurovisie Songfestival naar Gelderland. Het feest ging uiteindelijk niet door, omdat de publieke omroep dat bod te laag vond en de locatie van het GelreDome niet geschikt vond. De gemeente maakte wel kosten voor de poging de gastrol binnen te slepen. Het maken van het bidbook en het aanbieden ervan in Hilversum kostte bijvoorbeeld 17.000 euro. In totaal heeft de kandidatuur Arnhem 41.000 euro gekost.

Maximaal 3 miljoen euro

De uiteindelijke overeenkomst werd pas op 12 juli getekend. Het tijdelijke stadion met alles erop en eraan zou de voetbalclub geen cent gaan kosten. In het contract nam de gemeente Arnhem alle kosten en eventuele schadeclaims voor Vitesse op zich. Tot maximaal 3 miljoen euro kon de gemeente aansprakelijk gesteld worden.

Daarmee zouden bijvoorbeeld sponsoren, loges- en business seats houders en -supporters gecompenseerd worden voor de mindere omstandigheden in het pop-upstadion. Ook Fox Sports kon eventuele extra kosten voor de tv-registratie bij de gemeente claimen.

Publieke omroep: extra kosten zijn substantieel

De gemeente was van plan die kosten door te berekenen aan de publieke omroep. Die beoordeelde die extra kosten echter als 'substantieel', terwijl het bod van Arnhem (4,5 miljoen euro, opgebracht door zowel de gemeente als de provincie) al in het niet viel bij het voorstel van andere steden. Een week na het aanbieden van het bidbook viel Arnhem daarom af in de race om het Songfestival. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Rotterdam.

