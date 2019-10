Flinke klus! Vrijwilligers bikken 18.000 stenen van tuinmuur Willem III schoon

De muur is 100 meter lang en 3 meter hoog. In 2015 is begonnen met de restauratie van de muur nadat deze voor een deel was ingestort. Hiervoor zijn alle stenen schoongemaakt en is de muur weer opgebouwd.

Historische muur

De tuin en muur zijn in 1880 ontworpen voor koning Willem III, die dit landgoed voor zijn vrouw Emma had gekocht. In 1885 was de bouw klaar en stond er een verspringende muur. De muur diende als omheining voor het gewas en gaf ook warmte, hierdoor konden bijvoorbeeld druiven goed groeien.

Door de restauratie kan de muur er weer vele jaren tegenaan. In de historische moestuin worden tegenwoordig biologische groenten verbouwd.

Foto: Thea Wassink

