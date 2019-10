Hoeveel regenwormen en slakken zitten er in jouw tuin?

Ze zijn van essentieel belang voor onze bodem. Spinnetjes, pissebedden, slakken, regenwormen en ga zo nog maar even door. Toch weten we nog te weinig over het bodemleven in steden en dorpen. In dat kader hebben bodemonderzoekers de bodemdierendagen in het leven geroepen. Iedereen kan daarbij meedoen aan een landelijk onderzoek.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) organiseert de dagen, in samenwerking met het Centrum voor Bodemecologie. Ze hopen dat mensen de bodemdieren in hun eigen tuin gaan tellen en vervolgens melden op de website die speciaal voor het onderzoek in het leven is geroepen. 'Mensen krijgen dan direct een cijfer over hoe bodemdiervriendelijk de eigen tuin is', zegt Froukje Rienks van het NIOO-KNAW. 'Als jij bijvoorbeeld honderd pissebedden aantreft in je tuin,en nauwelijks andere bodemdiertjes, zal daar waarschijnlijk niet zo'n hoog cijfer uitrollen.'

Blaadjes in je tuin? Lekker laten liggen!

Mensen die hun waarnemingen doorgeven krijgen bij hun cijfer ook direct een advies over hoe ze kunnen zorgen voor een diverser beeld aan bodemdieren. Daarvoor hebben de bodemonderzoekers ook een aantal praktische tips.



- Is meer dan de helft van je tuin betegeld? Gooi je tegels eruit en kies voor bodem bedekkende planten.

- Laat blaadjes lekker liggen tussen de planten. Die vormen namelijk een enorme voedselbron voor de bodemdiertjes.

- Vang water op in je tuin

- Leg oude takken of boomstammen in je tuin, of maak een hoopje oude bakstenen of (kapotte) dakpannen. Dit trekt bodemdieren aan.

Maar waarom zou je dat allemaal doen? Een veelgehoorde vraag die de onderzoekers maar al te graag beantwoorden. 'Bodemdieren zijn essentieel voor een gezonde bodem, ze zuiveren water, maken van blaadjes weer voedsel voor planten en ze gaan ziekteverwekkers in de bodem tegen', verduidelijkt Rienks.

De onderzoekers in Wageningen proberen door de waarnemingen ook meer te weten te komen over de invloeden van weersomstandigheden om het leven in de bodem. Om die reden is de periode waarin je waarnemingen kan melden, verlengd tot en met 15 oktober. 'We hebben voornamelijke heel natte dagen gehad, we willen ook graag dat mensen waarnemingen insturen op droge dagen.'