Rol voor Ede in derde roman Anne van Doorn

In de nieuwe detectiveroman van Anne van Doorn loopt een jonge vrouw weg uit een christelijke woongemeenschap in Hooglanderveen. Maar vijfendertig jaar verstrijken er zonder levensteken van haar. Het mysterie van haar verdwijning moet worden opgelost in ‘De man die zijn geweten ontlastte’, dat zojuist is verschenen. Een belangrijk spoor loopt naar Ede, waar een voormalige bewoner van de commune elk contact uit de weg gaat. Wat heeft hij te verbergen?

Een belangrijke locatie in de derde roman van Anne van Doorn is een voormalig tuincentrum aan de rand van Ede, genaamd Tuincentrum Doesburg. Lezers in Ede zullen in de beschrijvingen moeiteloos Tuincentrum Kernhem aan de Rijksweg herkennen, dat al enkele jaren ligt te verpauperen. 'Het is een locatie die erom vraagt in een detective gebruikt te worden,” legt Anne van Doorn uit. “De verwaarlozing, de afgelegen ligging, je kunt je goed voorstellen dat hier iets gebeurt dat het daglicht niet kan verdragen.'

Voormalig tuincentrum

In ‘De man die zijn geweten ontlastte’ trekt het voormalige tuincentrum landelijk de aandacht als de Telegraaf meldt dat de politie er zoekt naar lijken die er begraven zouden liggen. 'Natuurlijk is mijn verhaal fictie,” stelt Van Doorn gerust. “Maar ik hoop tegelijkertijd dat mijn boek vaart zet achter de ontwikkeling van het terrein. Je kunt er een leuk parkje van maken, want woningbouw is er al genoeg in Ede. Zelfs mijn oude kazerne is een bouwput geworden. Laten we niet alles volstouwen.'

De boeken van Anne van Doorn kenmerken zich door het beschaafde taalgebruik. Grove vloeken behoren niet tot zijn woordenschat, wat door veel lezers wordt gewaardeerd.

‘De man die zijn geweten ontlastte’ (ISBN 9789492715333) is verschenen als paperback en telt 256 pagina's. Meer informatie is te vinden op de website van de uitgeverij, e-pulp.nl, en op de website van de auteur, annevandoorn.be.