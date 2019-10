Sportieve afsluiting eerste fase gezondheidsprogramma Cool2BFit

In mei 2019 zijn er weer zes kinderen gestart met het succesvolle gezondheidsprogramma Cool2BFit. Dit programma, voor kinderen met overgewicht, wordt al een aantal jaren aangeboden in de gemeente Elburg en Oldebroek. De eerste fase van het programma, waarin de kinderen twee keer per week met elkaar sporten, is dinsdag afgesloten op een sportieve manier. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes hebben zij een gevarieerde sportles gevolgd onder begeleiding van een sportinstructeur van Goed Bezig Oldebroek.

Foto's Alida Bosma

Cool2BFit is een landelijk programma, bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar met overgewicht of obesitas. Met Cool2BFit werkt het hele gezin op een sportieve en positieve manier aan een gezonde leefstijl. Veel bewegen, deskundige begeleiding, maar bovenal stimuleert de groep elkaar tot net dat stapje extra. De interventie wordt gegeven door MOOR kids kinderfysiotherapie in samenwerking met een diëtist, een psycholoog en sportinstructeur. Met het programma Cool2BFit willen de gemeenten Elburg en Oldebroek kinderen de mogelijkheid bieden om met elkaar te werken aan een gezonde leefstijl.

Het programma duurt in totaal 1,5 jaar en bestaat uit drie verschillende fasen.

Intensieve fase

In de intensieve fase (zes maanden) wordt in de eerste drie maanden tweemaal per week en de volgende drie maanden één maal per week in groepsverband gesport. Kinderen krijgen een leuk en zeer afwisselend sportprogramma aangeboden. Tevens zijn er zeven ouder- en kindbijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven worden, maar ook individuele begeleiding door kinderfysiotherapeut, diëtist en psycholoog.

In de tweede fase van de cursus (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen op een sportschool of sportclub om gezamenlijk te sporten en daarnaast sporten de kinderen bij een eigen gekozen sportvereniging.

Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. In deze derde fase worden de kinderen samen met hun ouders een jaar lang, via het coach-online project, begeleid om hun veranderde leefstijl op langere termijn vol te houden. Tevens komen de kinderen vier keer terug bij de Cool2BFit medewerkers om te meten en te wegen en eventuele vragen te bespreken.

'Gezonder gaan eten en drinken'

Een oud-deelnemer (Mika, 11 jaar) vertelt het volgende over het programma: 'Door Cool2BFit ben ik gezonder gaan eten en drinken, meer gaan buiten spelen en zit ik minder achter de telefoon of tablet.' 'Ik heb een betere conditie. Ik ben niet zo snel uitgeput meer tijdens de voetbal. Mijn kleren zitten niet meer zo strak. Ik heb een normale maat kleren voor mijn leeftijd.'

Ook de moeder van de oud-deelnemer geeft aan dat ze veel van het programma heeft geleerd: 'Dat je je kind niet altijd z'n zin moet geven, zo van ga maar even achter de computer. Je ziet hierdoor nu zo'n resultaat dat hij dunner is geworden en zijn vrienden nu zelfs ook mee naar buiten neemt.'

De gemeente Elburg en Oldebroek streven er naar om ieder jaar een nieuwe groep te starten. Zij zijn op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde kinderen met overgewicht en hun gemotiveerde ouders, die samen hun levenswijze willen gaan veranderen, zodat hun kinderen weer een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is dat kinderen gezonder gaan leven.

Bij voldoende aanmeldingen start er in het voorjaar van 2020 een nieuwe groep. Wanneer ouder en kind eerder willen starten, dan kan dat in een individueel traject bij de kinderfysiotherapeut, diëtiste en/of psycholoog.

Meer informatie

Meer informatie over Cool2BFit vindt u op www.cool2bfit.nl. Heeft u vragen of wilt u informatie over aanmelden? Neem dan contact op met MOOR kids via Nienke ten Have-Reumer, tel 038 420 47 37 of per mail via elburg-oldebroek@moor-kids.nl.