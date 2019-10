Vrouw gestoken tijdens het uitgaan: Arnhemmer krijgt cel en tbs

Een 23-jarige man uit Arnhem is woensdag veroordeeld voor een zware mishandeling en twee andere mishandelingen in het Arnhemse uitgaansgebied. Hij kreeg 287 dagen cel en tbs met dwangverpleging. De man kreeg eerder 30 en 60 dagen voorwaardelijk voor andere delicten. Die moet hij nu ook uitzitten.

Tijdens een vechtpartij op 27 december 2018 raakte de man een 20-jarige vrouw in haar been met een stanleymes. Daar hield zij volgens de rechtbank in Arnhem een groot en ontsierend litteken op haar onderbeen aan over. Daarnaast greep de man in datzelfde gevecht ook nog een andere vrouw bij haar keel en sloeg hij een man in zijn gezicht.

Zeer agressief

De man deed beroep op noodweer, maar dat verwierp de rechtbank. De Arnhemmer viel een vrouw lastig en reageerde zeer agressief toen de vrouw en haar vriendin hem duidelijk maakte dat zij daarvan niet gediend waren.

Om herhaling te voorkomen is de Arnhemmer ook tbs met dwangverpleging opgelegd. Daarnaast moet hij het slachtoffer dat hij in haar been stak een schadevergoeding van ruim 4000 euro betalen.