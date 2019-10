Toekomstige zonneparken: 'Voorloper op het gebied van biodiversiteit'

LC Energy, de ontwikkelaar van beide zonneparken, zijn van plan een overeenkomst te sluiten met Stichting Levend Archief. 'Deze stichting zet zich in voor behoud van verscheidenheid aan wilde planten', vertelt projectleider Friso Huizinga van LC Energy. 'Op dit moment worden 500 van de 1500 soorten bedreigd en 70 soorten zijn zelfs bijna uitgestorven. De zonneparken aan de Haarweg in Wageningen en Nergena in het binnenveld van de gemeente Ede bieden de mogelijkheid bedreigde soorten in te zaaien.’

Het Levend Archief wil inheemse bedreigde soorten veilig stellen door de zaden te verzamelen, te kweken en in de oorspronkelijke regio’s te verkopen. Het behoud van zoveel mogelijk planten is belangrijk voor diversiteit en dat is weer essentieel om het ecosysteem gezond te houden. De zadenbank dient nog een doel. Er zijn steeds minder insecten.

Levend Archief

Juist die insecten hebben belang bij bloemen en planten. LC Energy plant de zaadjes bij aanleg van de zonnevelden. Samen met zaadbedrijven die bij Het Levend Archief zijn aangesloten wordt bekeken hoe zaden kunnen worden geoogst, voor toepassingen in de omgeving.

Joop Schaminée, hoogleraar plantenecologie aan de Radboud Universiteit en tevens werkzaam bij Wageningen Research is enthousiast over het voornemen van LC Energy. 'Door zonneparken in te zetten bij het streven van het Levend Archief naar meer wilde bloemen en de grotere diversiteit in ons landschap, inheems en van bekende, regionale herkomst, kan een win-win situatie worden bereikt. Daarmee kunnen deze parken een bijdrage leveren aan het herstel van onze biodiversiteit.'

Beide zonneparken zijn is gesitueerd op grond van Wageningen University & Research. Daarmee zijn het ideale locaties voor dit project. De resultaten van het inzaaien zullen worden gemonitord door Wageningen Research samen met lokale natuurorganisaties.