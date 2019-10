Onvrede en 'gevaarlijke situaties' bij wegwerkzaamheden Hulshorst

Dirk van Wijk, één van de ondernemers aan de Harderwijkerweg laat in een reactie weten dat er geen communicatie is geweest naar de bedrijven toe en spreekt zijn onvrede uit. ‘De informatiebijeenkomst was op de dag dat de werkzaamheden al waren begonnen. Een beetje mosterd na de maaltijd’, aldus Dirk. De eigenaar van het scooterbedrijf denkt dat de aankomende maanden de inkomsten 30 tot 40 procent zullen dalen. ‘De paardenwinkel aan de Harderwijkerweg is de komende tijd alleen nog maar per paard bereikbaar’, denkt Van Wijk.

Een omwonende laat weten dat er afgelopen dagen al veel gevaarlijke situaties hebben plaats gevonden. ‘Automobilisten rijden gewoon over het fietspad richting Harderwijk, afgelopen dagen is er ook al een meisje aangereden. ‘Afgesproken is dat omwonenden stapvoets naar de woningen mogen rijden, dit met gevarenlichten aan. ‘Alle auto’s zonder gevarenlichten rijden horen hier niet thuis. Alleen hulpdiensten en fietsers mogen gebruik maken van het fietspad, geen auto’s en vrachtwagens’, aldus een omwonende.

Zowel omwonenden als bedrijven hopen snel meer informatie te krijgen van de gemeente Nunspeet. Ook de Buurtvereniging van Hulshorst is niet blij met de gang van zaken en heeft hierover aan het college van burgemeesters en wethouders vragen gesteld.