VERANTWOORDING: Waarom helpt Omroep Gelderland de politie niet actief met de opsporing van tbs'er?

Wij kunnen ons voorstellen dat sommigen zich afvragen waarom wij in de zaak van de ontsnapte tbs'er Ronald van Zwam niet samenwerken met de politie en vooralsnog geen informatie overleggen aan politie of justitie. Lees hier over het hoe en waarom.

Omroep Gelderland is een onafhankelijke journalistieke organisatie. Bronnen zoals klokkenluiders en criminelen moeten zich altijd veilig bij ons kunnen melden met bijvoorbeeld informatie of misstanden die wij vervolgens onderzoeken. Dat geldt ook voor een ontsnapte tbs'er. Wij zijn geen verlengstuk of onderdeel van politie of justitie.

Een journalistieke organisatie moet in alle vrijheid onderzoek kunnen verrichten en de overheid kunnen controleren. Dat is van groot belang in een democratische rechtstaat. Grote woorden, maar wel een belangrijk basisprincipe waar we niet van af kunnen en willen wijken. In dit soort gevallen wikken en wegen we en gaan we zeker niet lichtvaardig om met de besluiten die we nemen. We luisteren naar alle invalshoeken op de redactie en proberen emotie en ratio te scheiden.

Tijdlijn

Redacteuren van Omroep Gelderland hebben sinds maandagavond e-mailcontact met Van Zwam. Dinsdag aan het eind van de ochtend kregen we de bevestiging dat het ook echt ging om Ronald van Zwam. We hebben besloten dinsdagavond alinea’s uit zijn mails te publiceren in combinatie met een reactie van de Pompekliniek en zijn advocaat. We staan achter dit afgewogen verhaal.

We hebben de politie niet op de hoogte gesteld van het contact dat er was met Ronald van Zwam. Vanaf zijn ontsnapping vrijdagmiddag 4 oktober, is door de Pompekliniek, de politie en zijn advocaat gecommuniceerd dat Van Zwam niet acuut gevaarlijk zou zijn. Hij heeft een zogenoemd laag risicoprofiel.

Dinsdagmiddag is de hoofdredactie van Omroep Gelderland na telefonisch contact met de moeder van Van Zwam bezocht door twee rechercheurs. Zij hadden interesse in het e-mailadres van Van Zwam. Dat adres hebben we niet gegeven. Wij vinden bronbescherming een hoog goed, ook al is de bron in dit geval een ontsnapte tbs'er. De politie heeft vele opsporingsmogelijkheden en moet die eerst inzetten alvorens ze aanklopt bij een journalistiek onafhankelijke nieuwsorganisatie, zo vinden wij. Dit om te voorkomen dat Omroep Gelderland wordt gezien als verlengstuk van politie of justitie.

Dwingen

Justitie kan ons overigens dwingen alsnog informatie af te staan. De rechter toetst dan van te voren of zo’n dwangbevel gerechtvaardigd is. Als de rechter het rechtvaardig vindt, zullen wij zeker mee werken en de informatie ter beschikking stellen.

Wat als Van Zwam wel acuut voor gevaar zou kunnen zorgen, of zou dreigen iemand iets aan te doen? In dat geval maken we een andere afweging en zullen per direct alle informatie die wij hebben overleggen aan de politie. Wat als Van Zwam tijdens zijn ontsnapping een nieuw delict pleegt? Is Omroep Gelderland dan verantwoordelijk? Nee, wij vinden niet dat wij verantwoordelijk zijn voor de daden van Van Zwam. Dat is hij zelf, net als de Pompekliniek die hem liet ontsnappen en de politie die hem moet opsporen.

In dit verhaal heeft iedereen zijn eigen rol. Wij nemen die van ons zeer serieus en vinden het daarom ook belangrijk uit te leggen wat we doen en waarom. Heeft u vragen of opmerkingen, dan bent u te allen tijde van harte uitgenodigd om contact op te nemen.

Sandrina Hadderingh, hoofdredacteur

