Vernieuwd kringloopbrengpunt in Ede

Roelf Jager, Manager Restore: 'Tussen het grofvuil dat mensen naar het afvalbrengstation brengen zitten soms nog ‘schatten’ voor de Kringloopwinkels van Restore. Door het Kringloopbrengpunt op het afvalbrengstation een meer prominente plek te geven, hopen wij dat meer mensen deze nog bruikbare goederen aan ons geven en niet weggooien. Wij kunnen ze vaak nog voor een klein prijsje verkopen in de Restore Kringloopwinkels in Ede en Veenendaal. Daarmee stimuleren we niet alleen hergebruik, maar ook werkgelegenheid en helpen we mensen met een kleine beurs voordelig aan zaken die ze nodig hebben. Zo snijdt het mes zelfs aan drie kanten.'

Bij het vernieuwde brengpunt aan de Neonstraat kunnen inwoners onder andere kleding, elektronische apparaten, huisraad en meubelen, boeken, speelgoed en fietsen brengen. Restore heeft ook een klein team dat kapotte fietsen weer opknapt, zodat ze kunnen worden hergebruikt.

De officiële opening van het vernieuwde Restore Kringloopbrengpunt wordt om 10.00 uur uitgevoerd door wethouder Lex Hoefsloot, Edo Dokter van ACV en Roelf Jager.

Die dag is het ook Duurzaamheidsdag in het onderwijs. Restore heeft al langere tijd een samenwerking met het Dulon College in de vorm van de Dulon Store in de binnenstad van Ede. De leerlingen worden ook bij de opening van het vernieuwde Restore Kringloopbrengpunt actief betrokken.

