Boete voor huisvesten van arbeidsmigranten

'De gemeente wil de uitbuiting van arbeidsmigranten stoppen', aldus burgemeester Peter de Baat. 'Wij hanteren een actief handhavingsbeleid. Wij staan niet toe dat er zo omgegaan wordt met mensen in Montferland, temeer niet omdat het daarnaast ook overlast kan veroorzaken voor de buurt.' De gemeente heeft in april voor het eerst geconstateerd dat er meer personen dan toegestaan woonachtig zijn in het pand. Dit bleek in juni nog zo te zijn en op dat moment is besloten een last onder dwangsom op te leggen, waarin is aangegeven dat de onwenselijke situatie uiterlijk op 1 september moest zijn afgelopen.



In september is er nogmaals gecontroleerd of deze actie is uitgevoerd. Op zowel 6 als 29 september werd geconstateerd dat er meer personen dan toegestaan woonachtig waren. Dit was volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan en, nog belangrijker voor de gemeente, een onmenselijke situatie. Om die reden krijgt de eigenaar nu de dwangsom van 50.000 euro opgelegd.