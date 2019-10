Wil je mensen helpen met dementie? Het Rijnhuis is op zoek naar vrijwilligers!

Vind je het leuk om als vrijwilliger bij mensen met dementie te werken? Voor het Rijnhuis aan de Groeneweg in Renkum, een woonvoorziening voor mensen met verschillende vormen van dementie, zoeken we momenteel vrijwilligers. Onze bewoners hebben een eigen appartement en kunnen samenkomen in één van de woonkamers. Als vrijwilliger help je mee om het wonen in het Rijnhuis nog plezieriger te maken. Dit kan overdag maar ook in de avonds of in het weekend.

We zoeken mensen die een handje willen helpen tijdens activiteiten van bewoners op de dagbesteding. Bijvoorbeeld samen wandelen, de krant lezen of een spelletje doen. Gezelligheid en samen praten staat hierbij voorop. Lijkt je dit leuk of heb je misschien een hobby die je samen met de bewoners zou kunnen en willen doen? Dan komen we graag met je in contact.

Lijkt het u leuk om bijvoorbeeld samen met de bewoners een spelletje te spelen? Reageer dan hieronder.