Een kerstpakket zit van oudsher vol eten, maar zó kan het ook

Online een kerstpakket samenstellen wordt steeds populairder, maar het traditionele foodpakket blijft een hit. Marketingmanager Jacqueline Roest: 'We hebben veel extra personeel en dat is nodig, want er moeten zo'n anderhalf miljoen pakketten worden samengesteld. En inderdaad, de klassieke dozen met eten en drinken worden nog steeds gretig afgenomen.'

Augmented reality kerstpakket is dit jaar de trend

Het kan ook anders. Eén van de trends is het digitale kerstpakket. Wie daarvoor kiest krijgt geen gewone kartonnen doos om het geschenk, maar een augmented reality-doos. Sanne van den Adel van Makro demonstreert het met een doos in de vorm van een taartenwinkeltje. 'Op het moment dat ik die scan met een app, komt er een kerstman op mijn telefoon aangelopen. Die gaat het taartwinkeltje in, eet alle taarten op en komt daarna weer met een dikke buik naar buiten.'

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat daaronder verder):

Naast een stijgend aantal augmented reality-pakketten ziet het bedrijf dat het totale aantal bestelde pakketten groeit. Dat komt doordat het in economisch opzicht over het algemeen goed gaat in Nederland.

Iets nieuws verzinnen

'Het is een hele uitdaging om elke keer iets nieuws te verzinnen', aldus Sanne van den Adel. 'Op het moment dat je een pakket uitpakt, moet het weer wat anders zijn dan het jaar ervoor. Dat is de uitdaging voor de mensen die bij ons kopen.'

Momenteel zijn medewerkers al druk in de weer om nieuwe trends voor kerst 2020 te bedenken. Wat we dan te zien krijgen, is nog strikt geheim.

