Gemeente Harderwijk gaat boten en surfplanken weghalen

Het watersportseizoen is bijna afgelopen. Veel eigenaren zetten hun zeilbootjes en andere vaartuigen weer in de eigen garage of tuin.

De gemeente Harderwijk vraagt inwoners die nog een boot of surfplank langs één van de strandjes van het Wolderwijd in het riet of langs het Zeepad hebben liggen deze voor 15 oktober weg te halen.

Na de eerste week van november worden ze anders door Stadstoezicht weggesleept. De wegsleepkosten worden in rekening gebracht bij de eigenaar van de boot/surfplank als deze wordt afgehaald

In de APV is opgenomen dat er na de eerste maandag in november geen boten of surfplanken meer mogen liggen. Het is niet toegestaan om met de auto en trailer de boot uit het water te halen, omdat auto’s niet op het Zeepad mogen komen, zo laat de gemeente Harderwijk weten/