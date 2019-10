Honderd huishoudens zonder water na leidingbreuk in Voorthuizen

De lekkage ontstond woensdag rond 6.30 uur. Door de leidingbreuk is er volgens waterleidingbedrijf Vitens sprake van minder of geen waterdruk. Ook huishoudens in de Ruijterlaan, Hoofdstraat en Jan van Galenlaan hebben daar last van.

De reparatiewerkzaamheden zijn in volle gang. In eerste instantie dacht Vitens de storing rond 10.00 uur te hebben verholpen, maar de breuk bleek volgens een woordvoerder complexer dan gedacht. De verwachting is nu dat de storing rond 15.00 uur is verholpen.