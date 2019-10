Dit zijn onze oren en ogen in het bos en het is niet de politie

De jagersvereniging wil meer toezicht in het buitengebied. Woensdag vergadert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. De jagersvereniging pleit voor extra budget om de terugloop van groene boa's te stoppen.

Uit een enquête onder boa's blijkt dat meer dan de helft de indruk heeft dat het aantal stroopincidenten in hun gebied toeneemt. Daarnaast maken sommigen zich zorgen over hun veiligheid in de gebieden. Ook zouden er onvoldoende middelen zijn om stroperij tegen te gaan. Boa's willen bijvoorbeeld een wapen of portofoon, of nachtcamera’s als ze er ’s nachts op uit moeten.

Alleen in het donker

Wil Janssen is een vrijwillige jachtopzichter. Volledig bewapend bestrijkt hij 's nachts in zijn eentje een groot gebied tussen Arnhem en Nijmegen. 'De situatie is behoorlijk nijpend, het is 15.000 hectare en daar is niemand. Dan is het lastig in de avond en nacht', stelt hij.

De boa's van de gemeente en natuurorganisaties als Staatsbosbeheer zijn er dan niet meer, stelt hij. 'Die zijn ook niet bewapend. Het is heel begrijpelijk dat ze er niet zijn.'

Verslaggever Vera Eisink in gesprek met Wil Janssen (de tekst gaat verder onder het fragment):

Recent trof hij nog iemand in het bos aan die hij zelf niet durfde aan te houden. 'Toch de politie er weer bijgehaald. Toen bleek dat de politie hem ook niet aan mocht houden: het moest een arrestatieteam zijn.' Toch laat Janssen zich niet afschrikken: 'Het is al jaren een uitdaging, maar we blijven het doen.'

Verruwing

Aart van Dorland, jachtopziener voor wildbeheereenheid Neder-Betuwe, merkt dat het illegale wapenbezit en de verruwing toeneemt. 'Er zijn steeds meer drugsdroppingen, stroperijen, inbraken en vernielingen.'

Het toezicht daarop zou voornamelijk door particulieren worden betaald, zoals landgoederen en wildbeheereenheden. Ook de provincie betaalt volgens Van Dorland mee, maar niet genoeg om de kosten te dekken.

Kogelwerende vesten en wapens

De jachtopziener is al eens bijna aangereden door inbrekers en draagt al jaren een kogelwerend vest. Twee keer trok hij zijn wapen. 'Collega's zijn al eens beschoten, ik niet. En ik hoop dat het daarmee blijft, natuurlijk.'

De politie laat weten in het buitengebied in te zetten op samenwerking met de boa's, mede omdat er niet genoeg 'off road'-materialen beschikbaar zijn. 'Dat los je samen op', zegt een woordvoerder. De vraag of er genoeg politie is, is volgens hem een politiek vraagstuk. 'Natuurlijk hebben we werk genoeg voor nog meer mensen. Dat is al algemeen bekend. Ook dat we keuzes moeten maken.'

