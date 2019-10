'Het is een zooitje in Buren', gemeente zit zonder coalitie

Fractievoorzitter Sander van Alfen van Gemeentebelangen in Buren heeft dinsdagavond de stekker uit de coalitie met VVD en PvdA getrokken. Dat gebeurde nadat eind vorige week twee van de drie wethouders hun ontslag hadden aangekondigd. Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren vat de situatie samen met de woorden: 'Het is een zooitje in Buren'.

Het onderlinge vertrouwen binnen de coalitie is weg. Dat gebeurde nadat de wethouders van Gemeentebelangen en PvdA de raad zouden hebben gepasseerd in verschillende dossiers en zelfstandig beslissingen zouden hebben genomen. Het ging daarbij over de bouw van een sporthal en het bibliotheek- en leesbeleid binnen de gemeente. Vorige week trokken de wethouders hun conclusie.

Al snel gesprekken over hoe nu verder

Gemeentebelangen is de grootste partij in Buren en zal gaan proberen een nieuwe coalitie te smeden. Ze willen daarvoor een onpartijdige formateur gaan zoeken. Morgen of overmorgen gaan ze met de overige partijen in de raad in gesprek.

Het feit dat ook het vertrouwen in de wethouder van Gemeentebelangen weg is, lijkt geen belemmering te vormen voor gesprekken met andere partijen. Nanda van Doremalen van de VVD sluit niet uit dat de bouw van een nieuwe sporthal in Maurik door deze bestuurscrisis vertraging zal oplopen.