Heumen kan verlichting bieden op regionale woningmarkt

door Karel de Jong

Een en ander blijkt uit het driejaarlijkse woningonderzoek dat de gemeente Heumen in samenwerking met woningbouwvereniging Oosterpoort heeft laten uitvoeren.

Meer alleenstaanden

Bij het onderzoek, drie jaar geleden, kwam naar voren dat de komende tien jaar ruim 400 extra woningen nodig zijn in Heumen. Inmiddels is dat aantal dus bijgesteld naar 700. Dat komt voor een deel door demografische factoren, zoals een toename van het aantal alleenstaanden en stellen zonder kinderen.

Daarnaast komt het door de druk op de woningmarkt: de regio Nijmegen, waar Heumen onder valt, staat intussen in de top drie van regio's waar grote druk is op de woningmarkt.

Liefst 44 procent van alle mensen die zich vestigt in huizen die zijn leeggekomen in Heumen komt uit Nijmegen. Wethouder Leo Bosland: 'Mensen vanuit Nijmegen vinden het vooral in Malden goed toeven, zo vlak bij een grote stad.' Het gaat daarbij volgens Bosland niet zelden om mensen die werken in of bij het Radboudumc in Nijmegen.

Grote vraag naar appartementen

Er is een verschil tussen het soort huizen dat in Heumen beschikbaar is en de woningen waar mensen naar zoeken. Zo zijn er in totaal wel genoeg huizen in de sociale woningbouw, maar is er met name onder ouderen een grotere vraag naar appartementen en gelijkvloerse woningen.

Ook is er een grote vraag naar goedkope koopwoningen (onder de 200.000 euro), terwijl dat soort woningen bij nieuwbouwprojecten nauwelijks meer wordt aangeboden. In het bestaande huizenaanbod zijn woningen met die prijs er wél. Volgens wethouder Bosland is het dan ook zaak de doorstroming te bevorderen, want er zijn genoeg ouderen die die huizen willen verruilen voor een gelijkvloerse woning, liefst binnen het eigen dorp.

Liever klein en betaalbaar dan langer wachten

Jongeren hebben vooral behoefte aan kleinere goedkopere koopwoningen, zo blijkt uit het onderzoek. Een tweekamerwoning van 55 tot 70 vierkante meter is al genoeg. Liever zo'n kleine betaalbare woning, aldus de jongeren, dan nog langer wachten tot ze een andere woning kunnen krijgen.

Ook onder die jongeren is er grote gehechtheid aan het eigen dorp. Zo zijn er veel hoger opgeleide jongeren uit Malden die na hun studie in Nijmegen graag terugkeren. Eerst in zo'n kleine betaalbare woning en later, als er kinderen komen, in een grotere woning.

'Niet bang voor leegstand'

Eengezinswoningen blijken er genoeg te zijn in Heumen, maar bang voor leegstand in wethouder Bosland niet. Er is zelfs nog genoeg ruimte in Heumen om de krapte op de regionale woningmarkt het hoofd te bieden. Of de gemeente dat ook gaat doen en waar er gebouwd moet worden, mag de gemeenteraad in februari 2020 bepalen.