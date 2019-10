'Poah! Da's mien merk!' Enzo Knol verrast Achterhoekse internetsensatie Gerrit

'Poah! Da's mien merk!' Met deze uitspraak werd Achterhoeker Gerrit uit Silvolde in één klap beroemd. Gerrit onderbreekt in een filmpje zijn 'weerpraot' op de lokale tv als hij twee trekkers van het merk John Deere voorbij ziet rijden. Al jaren circuleert het filmpje met Gerrit op het internet. Vlogger Enzo Knol ging bij Gerrit op bezoek, omdat ze één ding gemeen hebben: de voorliefde voor John Deere.

En die liefde is voor Enzo begonnen toen hij het filmpje van Gerrit zag. De vlogger is inmiddels zo gek van het Amerikaanse merk van trekkers en landbouwmachines, dat hij zijn peperdure Lamborghini met een nieuwwaarde van ruim drie ton, heeft laten bestickeren in de kleuren van John Deere.

Door dit filmpje werd Gerrit in heel Nederland bekend:

Reden voor Enzo om samen met zijn beste vriend Bas een bezoekje te brengen aan de Achterhoek. En Gerrit is gelijk onder de indruk van de Lamborghini. 'Dit is heel mooi. Ik moet er natuurlijk wel zelf effe in rijden', zegt Gerrit, als hij de wagen ziet.

Om de auto compleet te maken mag Gerrit een handtekening zetten op de peperdure sportwagen van Enzo, met daarbij zijn bekende uitspraak 'Poah!'. De Silvoldenaar mag een stukje rijden in de Lamborghini en ze rijden onder meer naar de plek waar het bekende filmpje is opgenomen.

Ondanks dat het filmpje zes jaar geleden is gemaakt, wordt Gerrit nog steeds herkend. 'Vooral door de schooljeugd, enzo', vertelt hij tijdens het ritje. 'Ik word er elke dag nog aan herinnerd.' Over het filmpje zelf blijft hij nuchter en hij heeft er geen spijt van. 'Het is éénmaal gebeurd. Er zijn ook geen rare dingen gebeurd.'

Kijk hier naar de vlog van Enzo Knol met Gerrit: