Jetzt geht's los: brandweer Berg en Dal werkt samen met Duitse collega's

Het gebouw van de Euregio Realschule gaat niet echt in de hens, maar met lichteffecten en een aantal rookmachines wordt zo realistisch mogelijk een brand geënsceneerd. De Nederlandse en Duitse politie rukt met groot materieel uit. 'De Duitsers komen meestal met veel materieel', zegt Chris Peters van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 'Dat heeft ermee te maken dat zij een andere manier van opschalen hebben.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De verschillen in de manieren van werken tussen Nederland en Duitsland is één van de redenen om jaarlijks een grote oefening te houden in het grensgebied, zegt Peters. 'Het komt toch regelmatig voor dat we onze Duitse collega's oproepen bij een grote brand of ongeluk. Dat verschilt per plek. Bijvoorbeeld in Millingen. Daar is de Duitse wagen de tweede die opgeroepen wordt, wanneer er wordt opgeschaald.'

Brandslangen pasten niet

Het samen oefenen gebeurt al bijna tien jaar. En de grootste struikelblokken zijn inmiddels wel opgeruimd. 'Bij een van de eerste oefeningen kwamen we er bijvoorbeeld achter dat we de brandslangen niet aan elkaar konden koppelen.'

'En ook het vakjargon kennen we inmiddels van elkaar: de eerste keer dat ik de term Truppenführer hoorde, wist ik ook niet dat dat de Duitse bevelvoerder is. Gelukkig spreken wij behoorlijk goed Duits en de Duitsers spreken ook een aardig mondje Nederlands. Dus we komen er prima uit, samen.'

Toch blijft het belangrijk deze oefening jaarlijks te herhalen, meent Peters. 'Bij een grote calamiteit is het belangrijk dat de communicatie soepel verloopt. Het helpt als je elkaar al kent. En er komen natuurlijk ook regelmatig nieuwe mensen bij. Je moet weten dat je van elkaar op aan kunt.'