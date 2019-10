Zijn de lange wachttijden bij de Lochemse brug nu verleden tijd?

Automobilisten kunnen sinds dinsdagochtend weer tegelijkertijd over de Lochemsebrug bij Lochem. Vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen mogen daarentegen niet tegelijkertijd over de brug. Het verkeer moet hierdoor beter doorstromen en de wachttijd zou flink korter moeten worden.

Rijkswaterstaat constateerde in 2013 dat de bruggen over het Twentekanaal niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Het gevolgd was dat er in de zomer verkeerslichten bij de brug werden de geplaatst om het verkeer te regelen.

De twee rijstroken konden op deze manier jarenlang niet tegelijkertijd gebruikt worden. Dat betekende lange wachttijden. De brug ligt in een belangrijke verbindingsweg. Het bedrijventerrein, het station en Lochem worden met elkaar verbonden.

Uitleg nieuwe situatie:

Kwaliteit brug stabiel

Het idee erachter is dat de belasting van de brug minder zou zijn. Rijkswaterstaat heeft de brug de afgelopen jaren in de gaten gehouden en de brug is er niet op achteruit gaan. Dat betekent dat er gekeken is naar maatregelen om de doorstroming beter te laten doorlopen. En dus regelen sinds vanochtend niet de verkeerslichten, maar de automobilisten en andere chauffeurs zelf het verkeer. Borden geven aan wat wel mag en wat niet. De maximum snelheid is 30 kilometer per uur.

Nieuwe rondweg met nieuwe brug

De verkeerslichten blijven voorlopig nog wel staan, omdat het om een proef gaat. Als de proef slaagt, blijft de maatregel van kracht totdat de nieuwe brug over het Twentekanaal over een paar jaar geopend wordt. De nieuw brug maakt onderdeel uit van de rondweg die om Lochem komt. De openstelling van de weg is gepland tussen 2022 en 2024.

Zie ook: