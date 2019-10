Gigantische adelaar op de Rijn

Het is één van de kunstwerken van de Biënnale Gelderland die over twee dagen begint: een Gelderse kunsttentoonstelling in zowel Arnhem als Nijmegen. De adelaar, gemaakt door kunstenaar Erik Mattijssen, is liefst 6 meter breed.

Het kunstwerk hoeft maar een kilometer verplaatst te worden en over de weg zou dat eigenlijk sneller gaan. 'Op een vrachtwagen vond ik treurig', vertelt Mattijssen, 'en armzalig. Op een boot heeft het meteen iets moois en iets romantisch, wat die vogel ook in zich heeft.'

Bommenwerpers

Maandenlang heeft de kunstenaar aan de adelaar gewerkt. 'Het begon niet met een adelaar, maar met een gier', zegt hij.

Bij uitstek hoort de adelaar bij Arnhem, vindt de kunstenaar. 'De bommenwerpers die de bommen lieten vallen, op de plek waar wij de adelaar gaan plaatsen, waren van de Amerikanen met hun adelaar. De nazi's hadden ook de adelaar als symbool, de stad Arnhem heeft in zijn wapen een adelaar en Vitesse heeft een echte adelaar die ze als mascotte rond laten vliegen.'

'Zes weken is lang zat'

Uiteindelijk komt hier boven de Sint-Jansbeek de adelaar te hangen. Het is één van de vijftien kunstwerken in de Arnhemse binnenstad die zes weken lang voor iedereen zijn te zien. 'We moeten het ook beheersen, dus die kunstwerken moeten zes weken goed blijven. We hebben ook een team dat iedere dag gaat controleren', zegt Inge Pollet van de Biënnale Gelderland 2019.

De kunstenaar, van huis uit tekenaar, is overigens bescheiden over zijn adelaar. 'Ik ben nog niet zo goed in een echte vogel bouwen. Het blijft eigenlijk een soort tekening.'

Gratis

De Biënnale wordt normaal gesproken afwisselend in Arnhem en Nijmegen gehouden, maar is dit jaar voor het eerst in beide steden te zien. Eigenlijk was Arnhem nu aan de beurt, maar Museum Arnhem is nog dicht vanwege een verbouwing. Kunstenaars maakten allemaal twee kunstwerken, eentje voor elke stad.

De werken in Arnhem staan vrijwel allemaal in de buitenlucht en zijn gratis te bezoeken. Die van Nijmegen staan in Museum Valkhof, waar normale entree van het museum wordt gevraagd.