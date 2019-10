Lichtenvoordse crossers willen nieuwe baan

'Het is mijn thuisbaan, maar voor mij wordt het nu langzaam een beetje te klein', laat BMX’er Kevin Brethouwer weten. De huidige locatie in Lichtenvoorde voldoet niet aan de eisen om NK-wedstrijden te organiseren. 'De verhuizing zou wel wenselijk zijn', zegt Coen Gribbroek, voorzitter Fietscrossclub Lichtenvoorde. Hij hoopt dat er met een nieuwe baan in de toekomst wel een NK kan worden georganiseerd: 'Je kan daardoor ook meer leden gaan werven.'



Toch heeft de huidige baan ook zijn charmes, vindt BMX'er Nick Beekman. 'Op deze baan kan jong en oud en iets minder gevorderd en gevorderd, met elkaar mee komen. Dat maakt het veld bij elkaar een stuk leuker.' De crossclub is met de gemeente in gesprek over het vinden van een nieuwe baan. 'Ze zien het belang van de Fietscrossclub wel', zegt Gribbroek. 'Alles gaat in goede harmonie, maar meer kan ik daar nog niets over vertellen.' Tot dusverre is er nog geen nieuwe locatie gevonden.