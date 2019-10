Vuurwerkverbod nu nog toekomstmuziek in Apeldoorn

Vuurwerkvrije zones in Apeldoorn: de mogelijkheid daarvoor wordt vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De raad heeft het college opdracht gegeven de APV te wijzigen. Volgende week wordt er een klap op gegeven. Op termijn komt er waarschijnlijk een totaalverbod, maar dat is dit jaar niet meer haalbaar.

door Bastiaan van Blokland

Een warrig raadsdebat donderdagavond. Wat willen de partijen in de raad nu met dat vuurwerk? De meerderheid wil in ieder geval dat het college de APV wijzigt, zodat er zones kunnen komen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. VVD, CDA, Lokaal Apeldoorn en de SP zijn tegen. Hoewel het CDA onlangs wel met een motie kwam voor een totaalverbod. D66 en de Partij voor de Dieren kwamen met een gelijkende motie.

'Nederlanders bepalen vaak eigen regels'

Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden is, na een periode van afwezigheid door ziekte, voor het eerst weer aanwezig. Zij gaat over de veiligheid in haar gemeente en is dus, zoals dat heet, portefeuillehouder.

Van Wingerden brengt de visie van de politie voor het voetlicht: die geeft aan het liefst hotspots te zien waar mag worden afgestoken. De mate van handhaving zal altijd lastig blijken, zo verwoordde zij het. 'Wij Nederlanders zijn nogal geneigd onze eigen regels te bepalen.' Zorgen over handhaving worden gedeeld door partijen die zowel voor als tegen een (totaal)verbod zijn.

Waar?

Hotspots om vuurwerk af te steken kunnen met de wijziging van de APV straks worden omgezet in vuurwerkvrije zones. Maar waar? Dat is nog onduidelijk. Een onderzoek naar vuurwerkoverlast biedt wel enkele handvatten: maneges, kinderboerderijen en asiels worden, naast de eigen buurt, vaak genoemd door Apeldoorners.

In dat onderzoek zegt 70 procent voor vuurwerkvrije zones te zijn en 58 procent voor een algeheel vuurwerkverbod. Ook zegt meer dan de helft overlast te ervaren.

Totale afschaffing

Het CDA kwam, enigszins verrassend, met een motie voor totale afschaffing van vuurwerk. D66 en de Partij voor de Dieren deden dat ook. Het verbod zou volgend jaar, of binnen enkele jaren, moeten ingaan.

Behalve de VVD en Lokaal Apeldoorn zijn eigenlijk alle aanwezige partijen het erover eens dat vuurwerk op termijn het liefst helemaal niet meer moet worden afgestoken of zelfs verkocht en vervoerd.

Burgemeester Van Wingerden geeft aan dat de minister eerst moet komen met een landelijke vuurwerkbesluit in november. De Kamer stemde begin deze week in met een uitgebreider vuurwerkverbod. Zij voegt daaraan toe dat vervoer en verkoop van vuurwerk niet door de gemeente kunnen worden verboden.

'Verantwoordelijkheid bij burger'

Coalitiepartij Lokaal Apeldoorn zit in dubio. Ze is fel tegen een totaalverbod, want de keuze voor afsteken en de verantwoordelijkheid voor overlastbeperking moet in eerste instantie bij de burger liggen, vindt de partij.

Raadslid Arjan Steenbeek stemt tegen de wijziging van de APV. Maar hij voegt op het einde toe de mogelijkheid om een vuurwerk vrije zone in te kúnnen stellen, eigenlijk wel te willen. Je hoeft het immers niet uit te voeren. De verordening biedt alleen die mogelijkheid.

'Geen gedoe'

Het CDA denkt daar anders over. Hessel Dooper: 'Het CDA wil géén gedoe met zones.' De partij hoopt per volgend jaar op een totaalverbod. 'Dat is duidelijkheid.' In zijn totaliteit is een meerderheid wel te porren voor een totaalverbod. Alleen gaat het niet lukken dat volgende week al in de APV te zetten. Er is geen eenduidige visie op hoe een totaalverbod eruit moet zien.

Omdat de APV maar enkele keren per jaar wordt herzien, zal tot in het voorjaar van 2020 moeten worden gewacht om deze weer te wijzigen. Mocht de raad hiermee verder willen.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier