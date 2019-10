Verbreding Rijnburg tussen Kesteren en Rhenen plotseling onzeker

Het is onduidelijk of de verbreding van de Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen door kan gaan. Mogelijk wordt er geen vergunning verleend vanwege de stikstofuitspraak. Dat blijkt uit stukken van de provincie. De brug ligt over de Rijn en die rivier is beschermd natuurgebied.

door Gerwin Peelen

Op het traject is het vrijwel dagelijks filerijden. Ondernemers in Kesteren en Rhenen drongen erop aan de weg aan te pakken. 'Bedrijven gaan onze regio uit of dreigen weg te gaan, omdat ze geen zin hebben om steeds drie kwartier in de file te staan', zei Eric Damme daar eerder over namens de ondernemers in Neder-Betuwe. Een verbreding van de Rijnbrug naar tweemaal twee rijstroken moet de problemen oplossen.

Toen de provincies Gelderland en Utrecht en de regio's FoodValley en het Rivierengebied allemaal akkoord gingen, leken de lichten op groen te staan. De stikstofuitspraak zorgt echter voor een nieuwe hobbel.

'Stikstofuitstoot kan niet worden uitgesloten'

Door de stikstofuitspraak mag het PAS niet meer worden gebruikt als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten in natuurgebieden. En de Rijn is een beschermd natuurgebied. 'Significante gevolgen vanwege de neerslag van stikstofdioxide kunnen niet op voorhand worden uitgesloten', schrijft de provincie.

'In de milieueffectrapportage (MER) moet inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze het project uitvoerbaar is. Het is op voorhand niet aan te geven of het voorgenomen project wel of niet vergunbaar is.'

Het hele project kost 85 miljoen euro, de provincie Gelderland draagt 42 miljoen euro bij. Volgend jaar moet duidelijk zijn of het project door kan gaan. De brug moet - als het aan de plannen ligt - in 2025 klaar zijn.